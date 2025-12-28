Понад 20% відео, які YouTube показує новим користувачам, — це низькоякісний контент, згенерований ШІ

(https://www.theguardian.com/technology/2025/dec/27/more-than-20-of-videos-shown-to-new-youtube-users-are-ai-slop-study-finds)

Про це пише The Guardian з посиланням на дослідження Kapwing.

Аналітики перевірили 15 тис. найпопулярніших YouTube-каналів у світі (топ-100 у кожній країні) і з’ясували: контент у 278 з них повністю складається з так званого AI-slop. Раніше видання писало, що майже 10% найшвидше зростаючих каналів на платформі у 2025 мають ШІ-відео.

За словами дослідників, значна частина творців AI-slop походить із країн із середнім рівнем доходів — зокрема України, Індії, Кенії, Нігерії та В’єтнаму. Найбільша аудиторія цих каналів — в Іспанії, Єгипті, США та Бразилії.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/61765

Новости портала «Весь Харьков»