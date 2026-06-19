Попри підступи адміністрації Трампа, продажі ШІ від Anthropic тільки зростають

У Anthropic минає місяць.

Як щойно повідомив Ramp, лабораторія штучного інтелекту завершила травень, вперше перевершивши OpenAI за часткою ринку бізнес-витрат . Наприкінці травня вона залучила 65 мільярдів доларів при оцінці в 965 мільярдів доларів (також перевершивши OpenAI), а потім увійшла в червень, подавши конфіденційні документи для IPO , як повідомляється, завдяки своєму першому в історії прибутковому кварталу .

Потім у п'ятницю адміністрація Трампа відновила свою війну проти виробника моделей, надіславши листа з вимогою заборонити неамериканцям, включаючи співробітників Anthropic, доступ до його найсучасніших моделей: Mythos 5 обмеженого випуску та більш захищеної версії Mythos, випущеної для публіки трьома днями раніше під назвою Fable 5 .

Це по суті змусило Anthropic повністю вилучити свою останню всемогутню модель з ринку.

Хоча Білий дім посилався на незрозумілу директиву про експортний контроль, видаючи постанову про заборону, точна причина залишається неясною. Ходили чутки, що хакери легко обійшли захисні бар'єри Fable 5 , які мали запобігти доступу до можливостей Mythos. Ця модель настільки добре знаходить недоліки безпеки в програмному коді, що сама Anthropic рекламувала її як небезпечну та обмежила її публічний випуск.

Ця нова драма сталася після того, як Anthropic, як відомо, відмовилася дозволити уряду використовувати свої моделі для масового спостереження за американцями та повністю автономної зброї. В результаті, у березні адміністрація Трампа оголосила компанію ризиком для ланцюга поставок .

Це не стримувало продажі Anthropic підприємствам. Якраз навпаки, як показують дані Ramp. За іронією долі, ця остання ворожнеча з адміністрацією Трампа, яка також, схоже, підтверджує галас навколо міфологічної сили Mythos, може допомогти, а не зашкодити Anthropic, за словами провідного економіста Ramp Ари Харазяна. Харазян — це людина, яка зібрала дані про бізнес-витрати на штучний інтелект.

«Якщо вже на те пішло, то це, ймовірно, підштовхне їх», – сказав Харазян TechCrunch. «Найкращим місяцем для Anthropic за всю історію спостережень, що стосується впровадження бізнесом, був місяць, коли Міністерство оборони назвало їх ризиком для ланцюга поставок. Існує багато аури, пов’язаної з тим, що саме вашу модель назвали занадто небезпечною для використання».

Дані Ramp недостатньо детальні, щоб ми могли зрозуміти, який фінансовий удар зазнає компанія, вилучивши Mythos та Fable 5 з ринку.

Однак дані понад 70 000 компаній, які використовують цю платформу, показують, що клієнти активно використовують моделі Opus від Anthropic, і що використання бізнесом зростає.

Наприклад, Ramp повідомив, що частка Anthropic у загальному обсязі підписок на штучний інтелект, оплачених підприємствами, зросла на 2,5 процентних пункти у травні до 41%. Для порівняння, частка OpenAI становила 39,5% підписок на штучний інтелект серед клієнтів, що практично не змінилося порівняно з попереднім місяцем. (OpenAI все ще значно лідирує в Anthropic за загальною кількістю споживачів, згідно з новими даними Sensor Tower .)

Окрім підписок, переважна більшість витрат компаній — це виклики API до моделі, які охоплюють використання токенів для таких дій, як кодування. Claude Code від Anthropic має міцну репутацію потужного інструменту для кодування штучного інтелекту.

Ramp не завжди може бачити з даних про витрати, які моделі використовує більшість підприємств. Коли ж він бачить деталі моделі — приблизно в третині транзакцій — підприємства здебільшого витрачають кошти на різні варіанти Claude Opus, особливо на пізніші версії. Opus — це модель, яка передувала Mythos і досі відкрито доступна.

Фактично, наприкінці травня Anthropic випустила нову версію, Opus 4.8.

Mythos не був на ринку так довго, оскільки був випущений для обмеженої кількості користувачів у квітні. А Fable 5 було закрито через кілька днів.

Хоча ми не можемо передбачити, як ця остання драма з Білим домом вплине на здатність Anthropic вийти на біржу, як вона сподівалася (інвестори публічного ринку, як правило, з обережністю ставляться до компаній, втягнутих у суперечки з урядом), цифри свідчать про те, що доступні моделі Anthropic популярніші серед бізнесу, ніж будь-коли раніше.

Джерело: internetua.com

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