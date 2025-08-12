Бізнес
Призупинення видобутку літію в CATL викликано проблемами з ліцензією

Призупинення видобутку літію в CATL викликано проблемами з ліцензією

Компанія CATL (SHE: 300750) тимчасово припинила діяльність на великому літієвому родовищі, що може бути вигідним для виробників літій на тлі тривалого падіння цін. Як повідомляє Bloomberg, рудник у районі Цзянсяво, Ічунь, провінція Цзянси, зупинено щонайменше на три місяці через прострочений дозвіл на видобуток. За даними джерел, CATL поки не змогла подовжити ліцензію, яка закінчилася 9 серпня.

Розмови з урядом та закриття афілійованих підприємств

Компанія веде переговори з державною владою для відновлення ліцензії, але готується до ймовірного тривалого простою. Повідомляють, що афілійовані заводи в Ічуні попереджено про закриття. Ічунь відомий як “Літієва столиця Азії”.

Контекст ситуації у Китаї

Труднощі з дозволами CATL та зупинка видобутку збігаються з кампанією китайського уряду проти зайвих потужностей та посиленням контролю в гірничодобувній галузі. Для сектора, який понад два роки страждає від надлишкових потужностей, призупинення роботи на ключовій ланці ланцюга постачання – позитивний розвиток, відзначається у звіті Bloomberg. Літій є основним сировинним матеріалом для батарей, які складають значну частину вартості електромобілів.

У 2022 році різко зросли ціни на літій у Китаї, і в листопаді того року карбонат літію досяг 590,000 юанів ($82,130) за тонну, що в 14 разів перевищувало ціну 41,000 юанів за тонну в червні 2020 року. Однак згодом ціни на карбонат літію знизилися до приблизно 70,000 юанів за тонну в Китаї. Літій та залізний фосфат є основними компонентами для літій-залізо-фосфатних (LFP) батарей. У вересні 2024 року звіти зазначали, що виробничі витрати CATL на руднику Цзянсяво складали 100,000 юанів за тонну, тоді як у той час ціна на карбонат літію становила 75,000 юанів за тонну.

Джерело: autoporady.com

