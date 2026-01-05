Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:42
Просмотров: 81

Після війни AI-навички впливатимуть на рівень зарплат в Україні

Після війни AI-навички впливатимуть на рівень зарплат в Україні

Навички роботи зі штучним інтелектом наразі не є вирішальним фактором для працевлаштування в Україні, однак після завершення війни вони суттєво впливатимуть на кар’єру, рівень доходів і позиціонування фахівців.

Про це заявив керівник українського офісу Korn Ferry Україна Роман Бондар у коментарі Delo.ua.

За його словами, у світі штучний інтелект уже став одним із ключових диференціаторів для топменеджерів, які відіграють трансформаційну роль у компаніях. Протягом останніх двох років глобальні бізнеси активно експериментують із впровадженням AI та роботизованих систем для підвищення продуктивності, однак результати таких інвестицій виявилися неоднозначними.

"Багато міжнародних компаній інвестували сотні мільйонів доларів у AI-рішення, але не отримали очікуваного ефекту. Причина проста: штучний інтелект — це інструмент, і без підготовленої людини він не працює", — пояснив Бондар.

Він наголосив, що перед впровадженням AI компаніям необхідно підвищувати цифрову культуру та рівень освіти працівників. Штучний інтелект не замінює людину, а лише суттєво підсилює її здатність аналізувати великі масиви даних, знаходити нестандартні закономірності, створювати нову цінність і швидко реагувати на кризові ситуації.

Війна стримує масове впровадження AI, але базова AI-грамотність уже підвищує продуктивність

В Україні ж, за словами керівника Korn Ferry, штучний інтелект поки не є конкурентною перевагою для більшості бізнесів. Причини — війна, падіння купівельної спроможності, дефіцит ліквідності та високі ризики.

"Важко говорити про штучний інтелект, коли в тебе "простріляна нога". Для більшості компаній зараз пріоритет — виживання", — зазначив він.

Водночас окремі українські компанії вже демонструють успішні кейси впровадження AI. Зокрема, Бондар відзначив досвід агрохолдингу МХП, а також трансформації в державному секторі, де штучний інтелект допомагає скорочувати бюрократію та звільняти час службовців для важливіших завдань.

Попри це, найбільший ефект для українського бізнесу наразі дає не складна AI-архітектура, а базова AI-грамотність співробітників. За його словами, підвищення навичок роботи з інструментами на кшталт ChatGPT, Microsoft Copilot чи автоматизованих workflow може збільшити щоденну продуктивність працівників до 35%.

"Йдеться не про ефективність, а про продуктивність — коли людина робить те саме, але значно швидше. У деяких задачах економія часу може сягати шести разів", — пояснив Бондар.

Він додав, що наразі знання AI не є обов’язковою вимогою для найму через дефіцит кадрів на ринку праці. Водночас такі навички посилюють позицію кандидата під час рекрутингу та стають дедалі важливішими.

"Поки триває війна, AI-майстерність не є must-have. Але після її завершення, у фазі відновлення, люди, здатні впроваджувати штучний інтелект у процеси та мислення інших, матимуть суттєву перевагу", — підкреслив керівник Korn Ferry Україна.

При цьому він зазначив, що наразі немає чітких даних про прямий вплив AI-навичок на рівень зарплат, особливо поза IT-сектором. У більшості випадків компанії платять за такі компетенції в межах ринкових ставок, без окремої «надбавки за AI».

Джерело: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

F-16 проти ракет: "Ми зі всієї дурі забивали цвяхи в стіну мікроскопами"
Сегодня 10:30    86
В окупованому Маріуполі тарифи на воду та опалення зросли в рази
Сегодня 10:19    73
Неочікуваних «туристів» зафіксували відеокамери на кордоні (ВІДЕО)
Сегодня 09:46    100
Із 1 січня 2026 року росія формально розпочала головування в ОДКБ, декларуючи наміри «посилити роль» організації в Євразії
Сегодня 09:36    92
Україна відчуває тиск на воду: її обсяг зменшується, а якість погіршується
Сегодня 09:27    105
Історії маріупільців, які не дочекалися від росії компенсації за зруйноване житло
Сегодня 09:22    120
САП. Актуальні події 29 грудня 2025 року – 03 січня 2026 року
Сегодня 09:11    84
російська торгівля стискається: експорт падає, модернізація зупиняється
Сегодня 09:06    74
Харківщина 5 січня
Сегодня 08:56    100
За даними УП, глава СБУ Василь Малюк погодився подати у відставку
Сегодня 08:53    116
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 