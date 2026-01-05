Після війни AI-навички впливатимуть на рівень зарплат в Україні

Навички роботи зі штучним інтелектом наразі не є вирішальним фактором для працевлаштування в Україні, однак після завершення війни вони суттєво впливатимуть на кар’єру, рівень доходів і позиціонування фахівців.

Про це заявив керівник українського офісу Korn Ferry Україна Роман Бондар у коментарі Delo.ua.

За його словами, у світі штучний інтелект уже став одним із ключових диференціаторів для топменеджерів, які відіграють трансформаційну роль у компаніях. Протягом останніх двох років глобальні бізнеси активно експериментують із впровадженням AI та роботизованих систем для підвищення продуктивності, однак результати таких інвестицій виявилися неоднозначними.

"Багато міжнародних компаній інвестували сотні мільйонів доларів у AI-рішення, але не отримали очікуваного ефекту. Причина проста: штучний інтелект — це інструмент, і без підготовленої людини він не працює", — пояснив Бондар.

Він наголосив, що перед впровадженням AI компаніям необхідно підвищувати цифрову культуру та рівень освіти працівників. Штучний інтелект не замінює людину, а лише суттєво підсилює її здатність аналізувати великі масиви даних, знаходити нестандартні закономірності, створювати нову цінність і швидко реагувати на кризові ситуації.

Війна стримує масове впровадження AI, але базова AI-грамотність уже підвищує продуктивність

В Україні ж, за словами керівника Korn Ferry, штучний інтелект поки не є конкурентною перевагою для більшості бізнесів. Причини — війна, падіння купівельної спроможності, дефіцит ліквідності та високі ризики.

"Важко говорити про штучний інтелект, коли в тебе "простріляна нога". Для більшості компаній зараз пріоритет — виживання", — зазначив він.

Водночас окремі українські компанії вже демонструють успішні кейси впровадження AI. Зокрема, Бондар відзначив досвід агрохолдингу МХП, а також трансформації в державному секторі, де штучний інтелект допомагає скорочувати бюрократію та звільняти час службовців для важливіших завдань.

Попри це, найбільший ефект для українського бізнесу наразі дає не складна AI-архітектура, а базова AI-грамотність співробітників. За його словами, підвищення навичок роботи з інструментами на кшталт ChatGPT, Microsoft Copilot чи автоматизованих workflow може збільшити щоденну продуктивність працівників до 35%.

"Йдеться не про ефективність, а про продуктивність — коли людина робить те саме, але значно швидше. У деяких задачах економія часу може сягати шести разів", — пояснив Бондар.

Він додав, що наразі знання AI не є обов’язковою вимогою для найму через дефіцит кадрів на ринку праці. Водночас такі навички посилюють позицію кандидата під час рекрутингу та стають дедалі важливішими.

"Поки триває війна, AI-майстерність не є must-have. Але після її завершення, у фазі відновлення, люди, здатні впроваджувати штучний інтелект у процеси та мислення інших, матимуть суттєву перевагу", — підкреслив керівник Korn Ferry Україна.

При цьому він зазначив, що наразі немає чітких даних про прямий вплив AI-навичок на рівень зарплат, особливо поза IT-сектором. У більшості випадків компанії платять за такі компетенції в межах ринкових ставок, без окремої «надбавки за AI».

Джерело: delo.ua

