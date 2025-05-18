Rheinmetall планує спільне виробництво ракет ATACMS, GMLRS, Hellfire, JAGM, а також PAC-3

Концерн Rheinmetall планує у рамках кооперації з американським Lockheed Martin планує налагодити масштабне виробництво ракет і корпусів для них, зокрема для системи протиповітряної оборони Patriot, у Європі.

(https://www.hartpunkt.de/rheinmetall-will-im-joint-venture-auch-flugkoerperbewaffnung-von-lockheed-martin-fuer-patriot-produzieren/)

Як пояснив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер наразі тривають переговори щодо створення спільного підприємства, в якому його компанія прагне отримати 60% частки. За словами Паппергера, причиною є те, що виробничі потужності в США не здатні задовольнити попит у Європі.

Іноді доводиться чекати десять років, щоб отримати ракети з Америки, а це надто довго

Зокрема, за словами Паппергера, мова про спільне виробництво ракет ATACMS, GMLRS, Hellfire, JAGM, а також PAC-3.

● Hellfire і JAGM – це ракети класу "повітря-земля", а PAC-3 є однією з двох ракет, які використовуються в системі протиповітряної оборони Patriot.

Директор Rheinmetall каже про плани створити виробничу потужність до 10 тисяч ракет і такої ж кількості великих та малих ракетних двигунів на рік. За оцінками Паппергера, виробнича лінія буде готова через 12–13 місяців.

Також спільно з Lockheed Martin планується проводити розробки, щоб права інтелектуальної власності також залишалися в Європі. Однак для реалізації проєкту потрібен дозвіл уряду США, над чим працюють обидва партнери. Паппергер очікує, що після запуску виробництва двигунів наступного року та ракет у 2027 році, 2028 і 2029 роки стануть періодом нарощування потужностей. Після цього, якщо спільне підприємство буде повністю завантажене, потенційний обсяг продажів може сягнути 5 мільярдів євро.

Lockheed Martin наразі припиняє виробництво ATACMS, оскільки на заміну приходить ракета PrSM. Через це розглядається можливість перенесення складальних ліній ATACMS безпосередньо зі США.

Джерело: https://t.me/in_factum/34074

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