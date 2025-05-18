Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:52
Просмотров: 104

Rheinmetall планує спільне виробництво ракет ATACMS, GMLRS, Hellfire, JAGM, а також PAC-3

Rheinmetall планує спільне виробництво ракет ATACMS, GMLRS, Hellfire, JAGM, а також PAC-3

Концерн Rheinmetall планує у рамках кооперації з американським Lockheed Martin планує налагодити масштабне виробництво ракет і корпусів для них, зокрема для системи протиповітряної оборони Patriot, у Європі.

(https://www.hartpunkt.de/rheinmetall-will-im-joint-venture-auch-flugkoerperbewaffnung-von-lockheed-martin-fuer-patriot-produzieren/)

Як пояснив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер наразі тривають переговори щодо створення спільного підприємства, в якому його компанія прагне отримати 60% частки. За словами Паппергера, причиною є те, що виробничі потужності в США не здатні задовольнити попит у Європі.

Іноді доводиться чекати десять років, щоб отримати ракети з Америки, а це надто довго

Зокрема, за словами Паппергера, мова про спільне виробництво ракет ATACMS, GMLRS, Hellfire, JAGM, а також PAC-3.

● Hellfire і JAGM – це ракети класу "повітря-земля", а PAC-3 є однією з двох ракет, які використовуються в системі протиповітряної оборони Patriot.

Директор Rheinmetall каже про плани створити виробничу потужність до 10 тисяч ракет і такої ж кількості великих та малих ракетних двигунів на рік. За оцінками Паппергера, виробнича лінія буде готова через 12–13 місяців.

Також спільно з Lockheed Martin планується проводити розробки, щоб права інтелектуальної власності також залишалися в Європі. Однак для реалізації проєкту потрібен дозвіл уряду США, над чим працюють обидва партнери. Паппергер очікує, що після запуску виробництва двигунів наступного року та ракет у 2027 році, 2028 і 2029 роки стануть періодом нарощування потужностей. Після цього, якщо спільне підприємство буде повністю завантажене, потенційний обсяг продажів може сягнути 5 мільярдів євро.

Lockheed Martin наразі припиняє виробництво ATACMS, оскільки на заміну приходить ракета PrSM. Через це розглядається можливість перенесення складальних ліній ATACMS безпосередньо зі США.

Джерело: https://t.me/in_factum/34074

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Коридор сценариев
Сегодня 11:11    211
Росія та Україна ведуть дипломатичну боротьбу, намагаючись переконати Трампа, що саме інша сторона є справжньою перешкодою для миру, — The Financial Times
Сегодня 10:38    108
Воррен Баффетт позбувся акцій найбільших банків та інвестував у таємничу галузь
Сегодня 10:24    98
Уряд Ангели Меркель ігнорував попередження про ризики співпраці з «Газпромом» — Süddeutsche Zeitung
Сегодня 09:34    99
Гомункулус АК-12К
Сегодня 09:10    119
Moody's знизило довгостроковий кредитний рейтинг США з ААА до АА1, пославшись на зростаючий борг, бюджетний дефіцит і політичний глухий кут — NBC News
Сегодня 08:58    86
Міністр оборони Італії Гвідо Кросетто вчора підтвердив схвалення одинадцятого пакета військової допомоги, який Італія надішле Україні
Сегодня 08:36    117
Впервые за 11 месяцев американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk снова ведет разведку над Черным морем
Сегодня 08:07    121
«росія грається — ігри варто припинити», — сенатор Ліндсі Грем
Сегодня 07:46    86
Віткофф відклав поїздку до путіна
Сегодня 07:05    80
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 