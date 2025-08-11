Бізнес
Сегодня 09:06
росія готується до шокової ціни на нафту – $40 за барель

Світові ціни на нафту наприкінці 2025 – на початку 2026 роках можуть впасти до 40–50 доларів за барель, – про це йдеться у звіті російського фонду «Росконгрес». Нині барель коштує 66–68 доларів, але ринок переживає «нову цінову війну».

Нафтова угода ОПЕК+ тріщить по швах: Саудівська Аравія збільшує видобуток нафти, що створює надлишок пропозиції. Своє слово додають і експортери сланцевої галузі, які стрімко нарощують буріння, незважаючи на ціну.

Додатковий тиск на ринок чинить уповільнення економіки Китаю, а також зростання експорту нафти з Бразилії, Гаяні та Норвегії. Геополітичні ризики, які раніше «підтягували» котирування на кілька доларів, тепер майже не впливають на ціни. Як наслідок, пропозиція нафти у світі зростає швидше, ніж попит.

Джерело: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

