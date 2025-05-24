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російські стратегічні підприємства втрачають фінансову стійкість

російські стратегічні підприємства втрачають фінансову стійкість

26 червня пат «газпром» планує ухвалити рішення утриматися від виплати дивідендів за підсумками 2024 року. Причина – втрата доступу до ключових експортних ринків, посилення західних санкцій, а також падіння ринкової капіталізації (лише за останній тиждень котирування акцій «газпрому» знизилися майже на 5 %).

Нагадаємо, що компанія не виплачувала дивіденди з 2022 року.

Майже одночасно й інші великі російські корпорації оголосили про аналогічну відмову від виплат акціонерам. Ідеться про агрохолдинг «русагро», алюмінієвий виробник «русал», гірничо-металургійний гігант «норнікель», рітейлер «магніт», а також сталеливарні компанії «нлмк» і «сєвєрсталь».

Джерело: szru.gov.ua

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