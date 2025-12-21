російська нафта накопичується в морі

росія завантажує нафту рекордними темпами, але дедалі більша частина вантажів не доходить до кінцевих покупців.

У 2025 році обсяги російської нафти, що залишаються в танкерах у морі, зросли до 178 млн барелів. Одні із ключових причин — санкції, проблеми з логістикою та пошуком покупців, натомість надлишок нафти тисне на світові ціни.

В результаті середній тижневий дохід від експорту сирої нафти у листопаді 2025 року впав до $1,1 млрд — це мінімум з 2022 року, і значно менше, ніж у 2023–2024 роках.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/5652

