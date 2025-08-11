Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:56
Просмотров: 62

российское МО рубит бабло с предприятий, оказавшихся в сложных обстоятельствах

российское МО рубит бабло с предприятий, оказавшихся в сложных обстоятельствах

Каждый месяц российское МО подаёт иски в арбитражный суд москвы с требование компенсировать просроченные поставки заказов у тех или иных предприятий. Ежемесячно сумма исков составляет десятки миллиардов рублей.

В целом практика стричь предприятия ВПК у МО рф неизменная – делают заказ, который срывается по срокам, а это логично, ведь, санкции, технологический и технический провал, экономический кризис, инфляция и т.д. Но ещё ни разу МО рф не шло на встречу российским предприятиям, когда те не вкладывались в сроки поставки, а это практически всегда.

Только за первое полугодие 2025, суммарное количество исков перевалило за 100 миллиардов рублей.

Собственно, никаких поблажек – жёсткий финансовый прессинг, на уровне рэкета, даже в настолько непростых для российских предприятий условиях. И, не могу сказать, что это не радует. Всё правильно делают – верной дорогой идут, таварисчи!

Джерело: https://t.me/zloyodessit/25072

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

росія знову спекулює на темі полонених
Сегодня 09:39    2
Прикордонники бригади «Гарт» дронами на оптоволокні полюють на замасковані ворожі автівки під Вовчанськом (ВІДЕО)
Сегодня 09:17    44
росія готується до шокової ціни на нафту – $40 за барель
Сегодня 09:06    63
Успешные атаки последних месяцев подсвечивают закономерность
Сегодня 08:47    70
Збито/подавлено 59 ворожих БПЛА
Сегодня 08:29    56
Харківщина 11 серпня
Сегодня 08:25    62
росія навмисно отруїла нафту хлором
Сегодня 08:22    79
На Одеській митниці викрито хабарницю
Сегодня 08:17    65
Оперативна інформація станом на 08:00 11.08.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:14    75
На фронті тенденція до зменшення втрат російських танків, - військовий аналітик Richard Vereker
Сегодня 08:08    68
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 