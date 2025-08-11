Каждый месяц российское МО подаёт иски в арбитражный суд москвы с требование компенсировать просроченные поставки заказов у тех или иных предприятий. Ежемесячно сумма исков составляет десятки миллиардов рублей.

В целом практика стричь предприятия ВПК у МО рф неизменная – делают заказ, который срывается по срокам, а это логично, ведь, санкции, технологический и технический провал, экономический кризис, инфляция и т.д. Но ещё ни разу МО рф не шло на встречу российским предприятиям, когда те не вкладывались в сроки поставки, а это практически всегда.

Только за первое полугодие 2025, суммарное количество исков перевалило за 100 миллиардов рублей.

Собственно, никаких поблажек – жёсткий финансовый прессинг, на уровне рэкета, даже в настолько непростых для российских предприятий условиях. И, не могу сказать, что это не радует. Всё правильно делают – верной дорогой идут, таварисчи!

Джерело: https://t.me/zloyodessit/25072

