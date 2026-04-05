05.04.2026 10:31
Роздрібна торгівля на росії масово згортається

російський ринок одягу стрімко скорочується. Мережа o'stin у 2025 році закрила 62 магазини по всій країні й скоротила 15% персоналу – розвиток мережі призупинено. Один із найбільших російських ритейлерів gloria jeans планує ліквідувати близько 150 торгових точок до кінця 2026 року.

Масові звільнення охопили й інших гравців ринку. Мережа верхнього одягу «снєжная королєва» скоротила штат на 14%, мережа взуття та аксесуарів kari – на 12,5%, «спортмастер» – на 5%. Офіційне пояснення – «оптимізація» на тлі падіння споживчого попиту.

Лише в москві на початку 2026 року працювало на 4 500 магазинів менше, ніж роком раніше, у санкт-петербурзі – на 3 000. Це найглибше скорочення з початку 2000-х. Загальна картина по країні не краща: зачиняються магазини всіх форматів – від продуктових крамниць і супермаркетів до кіосків із фруктами, салонів зв'язку та бутиків одягу.

Серед причин – зростання собівартості торгівлі, податкові зміни, спад споживання та висока інфляція. Примітно, що масовий вихід із росії іноземних брендів після 2022 року так і не дав місцевим мережам очікуваних переваг: звільнені ніші залишилися незаповненими.

Джерело: szru.gov.ua

