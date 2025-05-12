Розкриті технічні характеристики новітнього ударного дрона ALS 250

На виставці DEFEA 2025 в Афінах індійська компанія Tata Advanced Systems Limited (TASL) представила ключові новинки для європейського ринку — броньовану платформу WhAP 8×8 та лінійку баражувальних боєприпасів, орієнтованих на високоточні удари на середніх і далеких дистанціях. Компанія активно просуває свої розробки з прицілом на співпрацю з країнами НАТО, зокрема Грецією.

WhAP (Wheeled Armoured Platform) — це амфібійна машина з колісною формулою 8×8, розроблена за стандартами НАТО. Вона може бути адаптована до ролі бойової машини піхоти, легкого танка, БТРа, машини розвідки, медичної евакуації чи навіть платформи з захистом від хімічної, біологічної та радіологічної загрози. Потужність 600 к.с. і незалежна підвіска забезпечують високу мобільність навіть у складних умовах. WhAP вже експлуатується в Індії на північному та східному кордонах.

У сфері ударних дронів Tata представила два рішення. ALS 250 — автономний баражувальний боєприпас із дальністю до 250 км, здатний нести бойову частину вагою 8 кг (осколково-фугасну або тандемну протитанкову). Він оснащений гіростабілізованою туреллю EO/IR для роботи у будь-яких погодних умовах. Його молодший аналог — ALS 50 — має дальність 50 км, вертикальний зліт та посадку і вже перебуває в експлуатації в збройних силах Індії.

Крім того, TASL презентувала наземну сенсорну систему Rajak ULR-25. Це модульна платформа для спостереження, яка включає тепловізор, лазерний далекомір, навігацію GNSS і денну камеру. Вона забезпечує виявлення техніки на відстані до 60 км і людей — до 40 км, працює автономно до 20 годин і може розгортатися менш ніж за 10 хвилин.

Компанія має амбіційні плани щодо розширення присутності в Європі через локалізацію виробництва, передачу технологій і гнучку адаптацію до потреб національних армій. Окрім бронетехніки й дронів, TASL також розробляє артилерійські системи, РЕБ-комплекси, радари та авіаційні платформи. Уся продукція створюється без залежності від регуляторних режимів США чи ЄС, що забезпечує стратегічну автономію партнерів.

Джерело: noworries.news

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