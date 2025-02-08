Розпочато експорт українського біометану до Європи — Державна митна служба України

«Відбулася історична подія для української енергетики — Енергетична митниця Держмитслужби здійснила оформлення митної декларації на першу експортну партію біометану до Європейського співтовариства», — заявили у ДМСУ.

У митниці нагадали, що робота над відповідним законодавством велася два роки.

«Трубопровідний експорт біометану відкриває нові перспективи для стабільного постачання екологічно чистого газу до Європи.

Україна має величезний потенціал для виробництва біометану та може бути важливим постачальником зеленої енергії на європейському ринку», — наголосили у ДМСУ.

Джерело: https://t.me/znua_live/188850

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