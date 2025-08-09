С начала полномасштабной войны японская Tsugami в 20 раз нарастила объемы поставок станков в россию

Японская компания Tsugami обязана российскому вторжению в Украину сверхприбылями от продаж: объемы поставок ее техники (в том числе высокоточных станков) в россию выросли к 2024 году более чем в 20 раз с начала полномасштабной войны. Такие станки незаменимы для российского военного производства.

Поставки в россию металлообрабатывающих станков, произведенных японской корпорацией Tsugami, и их комплектующих выросли с $2,5 млн в 2021 году до $62 млн в 2024-м, выяснили СМИ, изучив данные Государственного таможенного комитета. При этом техника в основном новая: отметка «бывший в употреблении» есть лишь у 4 из 206 поставок станков и комплектующих Tsugami, ввезенных в 2024 году. Товар, согласно документам, в основном поставляют из Китая.

Продукция Tsugami — это современные высокоточные станки с числовым программным управлением, превосходящие по своим параметрам большинство китайских конкурентов. Станки широко используются в промышленности, например, Открытым акционерным обществом «Радиоприбор» (производит бортовую навигационную аппаратуру). О поставках Tsugami в россию еще в 2023 году сообщал тогдашний советник генпрокурора Украины Александр Леменов. Однако ситуация с тех пор только ухудшилась.

Поставки из Китая в 2024 году преимущественно осуществлялись фирмой Ele Technology. Они шли как минимум до октября, когда компания попала под американские санкции. Второй по масштабам поставщик — с большим отрывом — не имеющая своего сайта Shenzhen Yile Equipment, затем идут Lewin Limited из Ханчжоу и гонконгская Grun Grup Limited. Остальные перекупщики занимают совсем ничтожную долю рынка.

В россии в 2024 году японские станки покупало в основном давно попавшее под санкции крупное ООО Компания «АМГ», занимавшее 87% рынка. Компания уже фигурировала в расследовании The Insider как один из ведущих поставщиков тайваньских станков для российского ВПК. Она была внесена в санкционные списки, поскольку «поставляет оборудование и станки для металлообработки российским производителям».

В редких случаях станки покупали сами конечные пользователи, такие как АО «ОКБ Аэрокосмические системы» (делает бортовые системы, в частности для вертолета Ка-226) или АО «Дубненский кабельный завод». Однако такие сделки нетипичны для 2024 года: как правило, предприятиям с собственным производством удобнее переложить выполнение внешнеторговой сделки на перекупщиков.

В Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии в ответ на запрос The Insider сообщили, что японское оборудование не поставляется напрямую в россию, признали проблему обхода санкций на японские товары, включая металлообрабатывающие станки, и заявили, что «сосредоточены на выявлении организаций из третьих стран, участвующих в обходе санкций» и «обмениваются информацией со странами-союзницами».

«Министерство предоставляет информацию и рекомендации для усиления механизма комплаенса японскими компаниями. Мы знаем, что Tsugami производит станки в Китае, и, как и с другими японскими компаниями, министерство снабжает их информацией, чтобы обеспечить строгий экспортный контроль», — также говорится в ответе.

В компании Tsugami не ответили на письменные и телефонные запросы.

Джерело: nigroll.com

