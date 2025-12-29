Сало в Украине продолжает дорожать
Средняя потребительская цена сала в ноябре составила 214,12 грн/кг, что на 3,5% больше по сравнению с октябрем (206,81 грн).
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
В то же время рост цены по отношению к октябрю прошлого года составил 29%, тогда сало стоило 165,85 грн/кг.
По данным статистики, сало дорожает каждый месяц с июля 2024 года, тогда цена составляла около 160 грн/кг.
Госстат предоставляет данные без учета временно оккупированных рф территорий и части территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия.
