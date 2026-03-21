Samsung планує інвестувати рекордні $73 мільярди у розробку чипів на основі штучного інтелекту

Південнокорейська компанія Samsung Electronics планує витратити цього року понад 110 трильйонів вон (73,3 мільярда доларів США) на дослідження та розширення виробництва мікросхем на базі штучного інтелекту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Найбільша південнокорейська компанія збільшує інвестиції на 22% у 2026 році, щоб спробувати повернути собі лідерство у виробництві чипів на основі штучного інтелекту, відібравши першу позицію у компанії SK Hynix, яка стала домінуючим постачальником високошвидкісних мікросхем пам’яті для Nvidia.

Загальні інвестиції Samsung Electronics у понад 73 млрд доларів США перевищують приблизно 50 мільярдів доларів США, які конкурент Taiwan Semiconductor Manufacturing виділяє на капітальні вкладення цього року.

Зазначається, що Samsung, SK Hynix та Micron Technology переживають безпрецедентний сплеск попиту на високоякісні чипи пам'яті, необхідні для прискорювачів Nvidia.

Проте зміна акценту у виробництві, своєю чергою, породжує історичну нестачу звичайних мікросхем пам'яті, які встановлюються в більшість сучасних пристроїв - від автомобілів до смартфонів.

Саме цей дефіцит вже починає негативно впливати на прибутки компаній, зривати корпоративні плани та завищувати цінники на все, від ноутбуків і смартфонів до автомобілів і центрів з обробки даних, — і багато хто очікує, що криза погіршиться, перш ніж ситуація у світі покращиться.

Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Meta використовуватиме мільйони чипів Nvidia у своїх центрах обробки даних зі штучним інтелектом, включаючи нові автономні процесори та системи Vera Rubin наступного покоління, у рамках масштабної нової угоди між сторонами.

