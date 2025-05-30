ШІ вже змінює ринок праці в Україні: в Нацбанку розповіли, чого очікувати в найближче десятиліття

Штучний інтелект (ШІ) в Україні уже змінює ринок праці та бізнес-процеси, і його вплив лише зростатиме. Оптимісти прогнозують, що це вплине на приріст світового ВВП до 10% за 10 років, науковці скромніші і кажуть про 1-2%, але і ті, й інші визнають, що ШІ – це геймчейнджер, який вимагає адаптації на всіх рівнях.

Про це розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчукк в інтерв'ю Forbes. "Ще півтора року тому я не усвідомлював, наскільки ШІ – це геймчейнджер", – зізнався він.

"Зараз очевидно, що це технологія, яка вже змінює ринок праці і в середньостроковій перспективі змінить його ще сильніше. І ми в НБУ вже починаємо враховувати ці зміни у своїх економічних моделях", – каже Ніколайчук.

Навколо впливу ШІ на економіку сформувалися дві протилежні точки зору – ділова і наукова. "Є умовні оптимісти, переважно з бізнесу та інвестиційного середовища. Вони вважають, що завдяки ШІ світовий ВВП може зрости на 7–10% за десятиріччя," – пояснює Ніколайчук.

Ці очікування базуються на зростанні продуктивності праці, яке штучний інтелект нібито забезпечить через автоматизацію рутинних процесів, прискорення аналізу даних і розширення можливостей працівників. Втім, в академічному середовищі ставлення обережніше.

"Науковці, зокрема Нобелівські лауреати Джамоглу і Джонсон, оцінюють вплив скромніше – лише 1-2% додаткового приросту ВВП за 10 років", – зазначив заступник голови НБУ. Вони вказують, що ШІ не є достатньо ефективним у складних секторах і що витрати на впровадження часто перевищують вигоди.

Штучний інтелект уже змінює щоденну роботу багатьох людей – від копірайтерів до банкірів. Ніколайчук не виняток. Він зізнається, що активно використовує ChatGPT. "Я використовую ШІ для вдосконалення комунікацій, зокрема листування англійською, а також для редагування текстів і пошуку ідей. І я бачу реальне підвищення якості кінцевого результату", – каже він.

"Мені здається, що я дійсно економлю час – особливо коли йдеться про створення довгих англомовних листів. У таких випадках GPT справжній помічник", – наголошує Ніколайчук.

Один із важливих висновків із розмови – генеративний штучний інтелект не замінює людей у складних інтелектуальних завданнях, але добре працює як інструмент-помічник, особливо в офісній рутині. Його головна функція підсилити працівника, а не замінити його повністю.

"ШІ найбільш ефективний у сферах, де може взяти на себе роботу асистентів: редагування, підготовка текстів, аналітика. Але в складніших напрямах його вплив обмежений", – підсумував заступник голови НБУ.

Національний банк уже починає враховувати вплив ШІ у своїх макромоделях, хоча поки що й обережно. Очевидно, що цей фактор стає дедалі важливішим — і з часом стане повноцінною змінною в аналізі економіки, так само як інфляція чи курс валют.

Джерело: obozrevatel.com

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