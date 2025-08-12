Сегодня 09:43
Просмотров: 103
Щодня три українці просять визнати себе банкрутами
Про це свідчать дані сервісу «Опендатабот».
За перше півріччя 2025 року 577 українців попросили визнати себе неплатоспроможними. Порівняно із таким самим періодом минулого року — це на 33% більше.
За останні 5 років понад 2,9 тисячі українців подали заяви про банкрутство. У 52% випадків неплатоспроможними просять себе визнати чоловіки.
Найбільше банкрутів цьогоріч зафіксували в Києві, на Київщині та Одещині.
Інфографіка: «Опендатабот»
Джерело: https://t.me/babel/72806