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Схоже, що Словаччина планує отримувати російський газ через Турецький Потік та Угорщину

Схоже, що Словаччина планує отримувати російський газ через Турецький Потік та Угорщину

Газовий інтерконнектор HU-SK майже повністю заброньований на літо 2025 року.

З запропонованих додаткових потужностей 2.38 млн м3 на добу, було заброньовано 2.16 млн м3 на добу.

Сумарно вже заброньовано на літо 9.32 млн м3 на добу або майже 280 млн м3 на місяць. Зазначених обсягів вистачить покрити 70-75% потреб Словаччини. Досі не повністю зрозуміло, який саме газ планується постачати до Словаччини. Є припущення, що Угорщина буде продавати Словаччині надлишки російського газу, який отримує через "Турецький Потік", а також росія буде намагатись додатково збільшити постачання через європейську гілку "Турецького Потоку", хоча вона вже працює на технологічному максимумі.

Схоже, що Фіцо вже не розраховує на продовження транзиту газу через Україну, але намагається зберегти постачання газу з рф.

В будь-якому випадку після закриття транзиту через Україну Газпром втратив 15 млрд м3 постачання до ЄС, що приносило йому 6.5 млрд доларів щорічно. А запустити аналогічні обсяги через Туреччину до Європи точно неможливо.

Джерело: https://t.me/Energy_Frontline/268

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