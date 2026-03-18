Штучний інтелект Маска наймає кредитних експертів та банкірів для навчання Grok Finance

Стартап Ілона Маска, що спеціалізується на штучному інтелекті xAI, шукає банкірів та приватних кредиторів, щоб покращити фінансову стратегію свого чат-бота Grok, приєднуючись до конкуруючих фірм, що займаються штучним інтелектом, у просуванні програмного забезпечення для фахівців з інвестування.

Згідно з низкою оголошень про вакансії на вебсайті xAI, вона активно залучає банкірів з Уолл-стріт, портфельних менеджерів, трейдерів та кредитних аналітиків до своїх команд з анотації даних, які навчають Грока. Очікується, що ці експерти навчать систему штучного інтелекту продумувати фінансове моделювання, включаючи синдикацію кредитів з використанням левериджу, інвестування в проблемні активи та нішеві облігації, такі як іпотечні цінні папери та забезпечені кредитні зобов'язання.

Згідно з оголошеннями, компанія також наймає фінансових експертів на криптовалютному та фондовому ринках.

Провідні розробники штучного інтелекту дедалі більше зосереджуються на тому, щоб переконати більше бізнес-професіоналів платити за їхнє програмне забезпечення, причому кілька стартапів спеціально орієнтуються на фінансовий сектор. OpenAI та Anthropic PBC випустили інструменти , призначені для оптимізації аналізу ринку, інвестиційних записок та іншої роботи. Ці кроки налякали інвесторів у постачальників застарілого програмного забезпечення, які, на думку деяких, можуть стати застарілими.

xAI, яка минулого місяця об'єдналася зі SpaceX Маска , загалом вважається відстаючим конкурентом у залученні бізнес-клієнтів. На сьогоднішній день значна частина доходів xAI надходить від угод з іншими підприємствами Маска , включаючи Tesla Inc. та SpaceX.

Компанія Маска, що займається штучним інтелектом, перебудовує свою бізнес-стратегію після бурхливого початку року, протягом якого вона втратила багатьох співробітників, включаючи значну частину своєї команди засновників , та зіткнулася з глобальним обуренням через те, що Grok створює відверті зображення без згоди.

Минулого тижня Маск найняв двох старших співробітників з Cursor, провідного стартапу з кодування штучного інтелекту, який веде переговори щодо залучення коштів з оцінкою в 50 мільярдів доларів . На нещодавній конференції Маск визнав, що xAI відстає в кодуванні, функції, яка була ключовим фактором доходу для OpenAI та Anthropic.

Маск також нещодавно розхвалив здатність Грока «допомогти з податками», після того, як xAI залучила бухгалтерів для навчання Грока.

xAI покладається на тьюторів зі штучного інтелекту, як називають співробітників, які навчають Грока, для передачі даних чат-боту та налаштування його відповідей. Дієго Пасіні, нещодавній випускник середньої школи, який працює в компанії трохи більше року, очолює тьюторів, згідно з нарадою персоналу минулого місяця.

«Одним із вузьких місць є навчальні дані», – сказав тоді Пасіні. Grok значною мірою покладається на дані із соціальної мережі Маска, X.

xAI зосереджує значну частину свого найму репетиторів зі штучного інтелекту на кредитних ринках, які перебувають під тиском, оскільки приватні кредитні фонди стикаються з погашенням боргів та іншими труднощами.

Джерело: internetua.com

