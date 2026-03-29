Скандал із "зерновими оборудками": трейдери призупинили закупівлі зі сторонніх елеваторів

Після скандалу із фіктивним продажем зерна, у яких правоохоронці підозрюють ексміністра агропромисловості, більшість великих зернотрейдерів призупинили нові закупівлі зерна зі сторонніх елеваторів.

Про це пише Latifundist.com.

За даними видання, більшість великих зернотрейдерів призупинили нові закупівлі зерна на умовах EXW зі сторонніх елеваторів.

Ідеться про формат закупівлі зерна "по перепису" на сторонньому елеваторі — коли покупець бере обсяг на елеваторі і далі сам організовує його вивезення.

Про це Latifundist.com розповіли шість співрозмовників з мультинаціональних трейдингових компаній, великих українських зернотрейдерів, а також представники компаній-власників елеваторної інфраструктури.

Водночас угоди, де передача зерна прив'язана до фактичного відвантаження, ринок частково зберігає, а торгівля великих гравців дедалі більше концентрується або на власних елеваторах, або зміщується ближче до порту.

За словами президента Української зернової асоціації Микола Горбачьова, частина великих гравців призупинила закупівлю на елеваторах третіх сторін, а ще частина значно зменшила ліміти.

Уже куплене зерно компанії намагаються максимально швидко вивезти, але новий ризик брати не хочуть.

Формат FCA, де зерно передається під фактичне відвантаження, ще частково працює, хоча й значно обережніше, ніж раніше.

"Якщо ти фермерське господарство і в тебе зерно лежить на сторонньому елеваторі, то продати його великому гравцю просто по перепису зараз майже нереально. Великі покупці таке фактично поставили на паузу", – розповів виданню топменеджер компанії-власника мережі елеваторів.

За його словами, вони або працюють на власних елеваторах, або хочуть бачити поставку вже в більш контрольованій моделі — ближче до порту чи під реальне відвантаження.

Ринок дедалі більше зміщується в бік моделей CPT або CPT/DAP, де покупець хоче бути ближчим до фізичного руху зерна, а не просто до запису про його наявність на елеваторі.

"Ринок поступово відходить від моделі, де зерно роками лежить на сторонньому елеваторі й продається кількома переоформленнями, і рухається або в бік власної інфраструктури, або в бік поставки ближче до порту", — зазначив трейдер однієї з найбільших українських зерноторгових компаній.

Джерело: epravda.com.ua

