Соцмережа Ілона Маска знову продає сині галочки терористам і підсанкційним організаціям

Платформа X Ілона Маска знову опинилася в центрі скандалу – соцмережа приймає гроші від підсанкційних осіб, зокрема терористичних угруповань, даючи їм сині галочки. Новий звіт викриває, як екстремісти обходять блокування і повертаються на платформу, отримуючи ще більше видимості.

Вони знову тут

Соціальна мережа X, яка належить Ілону Маску, знову продає верифікаційні позначки підсанкційним особам, включаючи терористичні організації. Це випливає зі свіжого звіту Tech Transparency Project (TTP), що охоплює період з листопада 2024 року по квітень 2025-го. Як встановили дослідники, платформа не лише приймає гроші від терористів, а й у деяких випадках надає їм статус "ID verified", що передбачає додаткову перевірку особи, повідомляє 24 Канал.

У документі наводяться приклади акаунтів, пов’язаних із такими угрупованнями, як "Хезболла", хусити, ХАМАС та бойові формування з Іраку й Сирії. Деякі з них раніше були заблоковані, однак нині знову активні – наприклад, через створення нових акаунтів. Серед фігурантів – навіть син Муаммара Каддафі й дочка Саддама Хусейна, які давно перебувають під американськими санкціями, але отримали сині позначки від X.

Це вже друге аналогічне розслідування TTP – попередній звіт, оприлюднений у 2024 році, виявив понад два десятки верифікованих акаунтів, пов’язаних з терористичними організаціями. Тоді X обіцяла забезпечити безпечну й законну платформу та видалила деякі акаунти. Але, як свідчить нинішнє дослідження, багато з них швидко повернулися.

Варто зазначити, що преміум-підписка X, яка коштує 8 доларів на місяць, надає не лише синю галочку, а й алгоритмічний пріоритет публікаціям. Це дає можливість екстремістам ефективніше поширювати пропаганду, використовуючи переваги платформи.

Особливу увагу автори звіту приділили акаунтам хуситів – зокрема профілю Махді аль-Машата, лідера Вищої політичної ради угруповання. За даними Мінфіну США, він співпрацює з російською владою, включаючи диктатора путіна. Багато з цих акаунтів залишаються активними, попри санкції та військові дії, у яких США безпосередньо задіяні.

Незалежні журналісти, як-от автори видання Gizmodo, підтвердили, що акаунт одного із засновників "Хезболли", Субхі Туфайлі, досі активний і має синю галочку. На сторінці Туфайлі розміщені численні відео, де він критикує Ізраїль та коментує події в Газі.

Окрім репутаційного удару, діяльність X може мати й юридичні наслідки. Згідно з правилами Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), американським компаніям заборонено вести будь-які фінансові операції з підсанкційними особами без відповідного дозволу уряду США. Жодних підтверджень, що X має такі дозволи, наразі немає.

X традиційно не відповідає на звернення журналістів. Минулого разу компанія сама заявляла, що "вживатиме заходів у разі необхідності", але наразі незрозуміло, чи змінила вона свою політику. Виконавча директорка Campaign for Accountability Мішель Куперсміт зазначила, що всі ці акаунти змогла виявити невелика команда аналітиків через публічний пошук, тож незрозуміло, чому цього не може зробити багатомільярдна компанія.

Попри те, що Маск після придбання Twitter у 2022 році обіцяв створити платформу "привітну для всіх", наразі X, схоже, стала привітною навіть для тих, хто перебуває під санкціями й становить загрозу безпеці всього світу. Ситуація викликає серйозні запитання щодо пріоритетів компанії, її підходу до модерації контенту і дотримання законодавства США.

Джерело: 24tv.ua

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