Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:28
Просмотров: 82

Світові IT-гіганти у 2025 році вкладуть до $100 млрд кожен у розвиток штучного інтелекту

Світові IT-гіганти у 2025 році вкладуть до $100 млрд кожен у розвиток штучного інтелекту

У 2025 році такі технологічні гіганти, як Google та Facebook (Meta), а також Amazon і Microsoft, планують вкласти від $70 до понад $100 мільярдів кожна у розвиток штучного інтелекту. Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дослідження компанії McKinsey.

Зазначається, що технологічні гіганти та провідні компанії в галузі штучного інтелекту щорічно спрямовують сотні мільярдів доларів на інфраструктуру, моделі та впровадження. Основними напрямками інвестування є розширення дата-центрів і розробка спеціалізованих чипів.

"Інновації в сфері ШІ у 2025 році прискорюються навколо підвищення можливостей моделей, їх ефективності та реальних застосувань, що стимулюється конкуренцією між технологічними гігантами та стартапами. Водночас галузь дедалі більше стикається з викликами відповідального впровадження, регулювання та масштабування комерціалізації", — йдеться в тексті дослідження.

Інвестиції венчурного капіталу в штучний інтелект різко зросли, переважно завдяки стартапам у сфері генеративного ШІ. Цей потік капіталу стимулює інновації по всьому напрямку AI — від піонерів у галузі апаратного забезпечення, таких як SambaNova Systems, що розробляють передові чипи, до компаній, орієнтованих на прикладні рішення, як-от Writer, які створюють адаптовані продукти для різних галузей.

"У 2025 році очікується, що материнська компанія Google — Alphabet, а також Amazon, Meta та Microsoft витратять на капітальні інвестиції, пов’язані зі ШІ, від 70 до понад 100 мільярдів доларів кожна. Ці колосальні витрати, які значно перевищують початкові інвестиції у хмарні технології, підкреслюють стратегічну важливість ШІ та пришвидшують темпи інновацій", — зазначається в документі.

Компанії активізують розробку мультимодальних генеративних моделей ШІ, здатних інтегрувати та обробляти різні типи вхідних даних і створювати результати у форматах тексту, зображень, відео та аудіо. За прогнозом Gartner, до 2027 року 40% генеративних рішень ШІ будуть мультимодальними, тоді як у 2023 році їхня частка становила лише 1%.

Джерело: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: США, ші

Читайте ещё:

NASA та Google створюють медичного асистента на базі штучного інтелекту
Сегодня 10:53    96
Трамп хоче виселити безпритульних з Вашингтона
Сегодня 08:41    97
Венс звинувачує адміністрацію Байдена у приховуванні матеріалів про Епштейна
Сегодня 08:33    98
До Єревана прилетіли американські літаки
Сегодня 08:03    97
Аляска-2025: сепаратная безнадега
Сегодня 07:45    105
Радник Трампа з питань криптовалют йде з посади
Сегодня 06:59    90
Китайські державні ЗМІ заявляють, що чипи Nvidia небезпечні для Китаю
Сегодня 06:17    127
Модель OpenAI 03 обійшла Grok 4 Ілона Маска на турнірі з шахів для штучного інтелекту
10.08.2025 09:54    139
Іран погрожує заблокувати американський коридор на південному Кавказі
10.08.2025 07:29    111
Виявилось, що Зеленський все-таки не проти розміну українських територій з рашистами. Але не в путєнській модерації
10.08.2025 07:07    295
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 