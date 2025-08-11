Світові IT-гіганти у 2025 році вкладуть до $100 млрд кожен у розвиток штучного інтелекту

У 2025 році такі технологічні гіганти, як Google та Facebook (Meta), а також Amazon і Microsoft, планують вкласти від $70 до понад $100 мільярдів кожна у розвиток штучного інтелекту. Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дослідження компанії McKinsey.

Зазначається, що технологічні гіганти та провідні компанії в галузі штучного інтелекту щорічно спрямовують сотні мільярдів доларів на інфраструктуру, моделі та впровадження. Основними напрямками інвестування є розширення дата-центрів і розробка спеціалізованих чипів.

"Інновації в сфері ШІ у 2025 році прискорюються навколо підвищення можливостей моделей, їх ефективності та реальних застосувань, що стимулюється конкуренцією між технологічними гігантами та стартапами. Водночас галузь дедалі більше стикається з викликами відповідального впровадження, регулювання та масштабування комерціалізації", — йдеться в тексті дослідження.

Інвестиції венчурного капіталу в штучний інтелект різко зросли, переважно завдяки стартапам у сфері генеративного ШІ. Цей потік капіталу стимулює інновації по всьому напрямку AI — від піонерів у галузі апаратного забезпечення, таких як SambaNova Systems, що розробляють передові чипи, до компаній, орієнтованих на прикладні рішення, як-от Writer, які створюють адаптовані продукти для різних галузей.

"У 2025 році очікується, що материнська компанія Google — Alphabet, а також Amazon, Meta та Microsoft витратять на капітальні інвестиції, пов’язані зі ШІ, від 70 до понад 100 мільярдів доларів кожна. Ці колосальні витрати, які значно перевищують початкові інвестиції у хмарні технології, підкреслюють стратегічну важливість ШІ та пришвидшують темпи інновацій", — зазначається в документі.

Компанії активізують розробку мультимодальних генеративних моделей ШІ, здатних інтегрувати та обробляти різні типи вхідних даних і створювати результати у форматах тексту, зображень, відео та аудіо. За прогнозом Gartner, до 2027 року 40% генеративних рішень ШІ будуть мультимодальними, тоді як у 2023 році їхня частка становила лише 1%.

Джерело: internetua.com

