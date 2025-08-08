Бізнес
Сегодня 09:28
Світові ринки зростають на тлі тарифних винятків США для техногігантів

Фондові індекси США та Європи зростають слідом за позитивною динамікою на азійських біржах.

Про це повідомляє Bloomberg.

Це сталося після заяви президента США Дональда Трампа про введення мит у 100% на експорт мікрочипів – однак із важливою приміткою: для компаній, які інвестують у виробництво в США, як-от Apple, зроблять винятки. Ф'ючерси на S&P 500 і Nasdaq 100 зросли на 0,2%, а європейські – на 0,5%. Азійські ринки продемонстрували найбільше зростання за останні два тижні – +0,9% завдяки зміцненню акцій технологічних гігантів, зокрема TSMC та Samsung Electronics Co.

Ці новини поліпшили інвесторські очікування, пом’якшивши побоювання щодо руйнування глобальних ланцюгів постачання. Додаткову підтримку ринкам надають спекуляції щодо можливого зниження ставки Федеральною резервною системою США.

Джерело: mind.ua

