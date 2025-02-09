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Telegraph: на фоне заявлений Трампа из хранилища Банка Англии изъяли около 8000 слитков золота

Telegraph: на фоне заявлений Трампа из хранилища Банка Англии изъяли около 8000 слитков золота

Трейдеры изъяли около 8000 золотых слитков из хранилища Банка Англии с конца 2024 года из-за опасения торговых войн, которые может развязать администрация президента США Дональда Трампа, а также роста цен на драгоценный металл, пишет британское издание The Daily Telegraph.

Речь идет об изъятии примерно 2% золота от общего объема запасов Банка Англии.

Заместитель председателя Банка Англии Дэвид Рамсден отметил, что число запросов за изъятие сильно возросло после того, как цена на золото на фьючерсном рынке в Нью-Йорке превысила наличную цену на драгоценный металл в Лондоне. Еще одна причина: опасения, что Трамп введет тарифы на золото в слитках.

По информации Банка Англии, выполняющего функции Центробанка, в результате ажиотажа время ожидание на получение золотых слитков выросло с нескольких дней до нескольких недель. Однако регулятор заверяет, что сможет выполнить все запросы.

Джерело: nigroll.com

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