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The Washington Post: Илон Маск пожертвовал 288 миллионов долларов на выборы 2024 года

The Washington Post: Илон Маск пожертвовал 288 миллионов долларов на выборы 2024 года

(https://www.washingtonpost.com/politics/2025/01/31/elon-musk-trump-donor-2024-election/)

▪️Миллиардер потратил не менее 288 миллионов долларов на помощь в избрании Дональда Трампа и других кандидатов-республиканцев, согласно анализу новых документов Федеральной избирательной комиссии.

▪️Эти документы закрепили статус Маска как крупнейшего политического донора последнего президентского цикла в момент, когда он приобрел необычайную власть как член ближайшего окружения Трампа, которого критики называют фактическим неизбранным сопрезидентом.

▪️Он также является движущей силой по сокращению численности госслужащих, помогая разработать противоречивое предложение сотням тысяч чиновников уволиться и получать зарплату до сентября.

▪️Ошеломляющие политические расходы Маска в 2024 году и степень его влияния на Трампа, а также на рычаги федерального правительства — это поразительная трансформация для самого богатого человека в мире.

▪️После выборов избранный президент назначил Маска руководителем недавно созданного «Департамента эффективности правительства», которому он поручил сократить федеральные расходы и регулирование. Эта нечетко определенная роль может дать Маску возможность влиять на политику и решения о расходах, которые непосредственно касаются его компаний, таких как Tesla и SpaceX.

▪️В прошлом году Маск помог сформировать America PAC, чтобы поддержать Трампа, в том числе путем привлечения избирателей с низкой склонностью к голосованию с помощью масштабной агитационной операции в ключевых штатах. В итоге America PAC стала одной из самых заметных групп по сбору голосов для кандидата-республиканца, собрав 263 миллиона долларов.

▪️В конце октября Маск заявил, что будет ежедневно раздавать 1 миллион долларов зарегистрированным избирателям, подписавшим петицию, в рамках кампании по привлечению избирателей. Он потратил не менее 52 миллионов долларов на выплаты тем, кто подписал петицию.

▪️Маск заявил, что America PAC «будет стремиться внести весомый вклад» в промежуточные выборы в Конгресс в 2026 году. Он также сказал, что планирует участвовать в местных выборах против либеральных окружных прокуроров. Как и Трамп, он утверждает, что некоторые из них слишком мягко относятся к преступности и несут прямую ответственность за кражи и другие проблемы качества жизни в городах по всей стране.

▪️Инвестиции миллиардера в выборы 2024 года уже окупились с лихвой, поскольку его личное состояние резко возросло после победы Трампа в ноябре. Богатство Маска в основном связано с акциями Tesla, которые сильно выросли в цене после выборов. Инвесторы и аналитики ожидают, что компания получит значительные выгоды от упрощенного регулирования автономного вождения при новой администрации.

Джерело: t.me/ShrikeNews

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