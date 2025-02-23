Тисячі ІТ-спеціалістів втратили роботу у США через штучний інтелект

У січні 2025 року рівень безробіття в ІТ-секторі США зріс до 5,7%, що є значним підвищенням порівняно з 3,9% у грудні 2024 року. Це означає, що кількість безробітних ІТ-фахівців збільшилася з 98 000 до 152 000 осіб, повідомляє The Wall Street Journal.

Це зростання безробіття в ІТ-сфері відбувається на тлі загального зниження рівня безробіття в США, який у січні 2025 року становив 4,0%, що є найнижчим показником з травня попереднього року.

Однією з ключових причин такого зростання безробіття серед ІТ-спеціалістів є впровадження штучного інтелекту (ШІ) та автоматизації, які замінюють рутинні завдання, зменшуючи потребу в певних ролях, таких як програмісти та системні дизайнери. Компанії інвестують значні кошти в інфраструктуру ШІ, що дозволяє їм скорочувати витрати через автоматизацію, а не наймати нових працівників.

Попри це, деякі компанії, такі як Netskope, продовжують наймати технічних спеціалістів для підтримки нових продуктових команд. Однак загальна кількість вакансій у сфері розробки програмного забезпечення зменшилася на 8,5% у порівнянні з попереднім роком, хоча останнім часом спостерігається стабілізація.

Варто зазначити, що, за словами економіста платформи Indeed Кори Стейла, попри зростання попиту на навички, пов'язані з ШІ, їх впровадження залишається незначним, і лише 2 з кожних 1 000 вакансій вимагають таких навичок. Це свідчить про те, що ШІ поки що не має значного впливу на витіснення робочих місць у найближчому майбутньому.

Таким чином, впровадження штучного інтелекту та автоматизації суттєво впливає на ринок праці в ІТ-секторі США, призводячи до зростання безробіття серед спеціалістів. Це підкреслює важливість адаптації працівників до нових умов та набуття навичок, затребуваних у сучасному технологічному середовищі.

Джерело: terazus.com

Новости портала «Весь Харьков»