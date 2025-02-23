Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:03
Просмотров: 68

Тисячі ІТ-спеціалістів втратили роботу у США через штучний інтелект

Тисячі ІТ-спеціалістів втратили роботу у США через штучний інтелект

У січні 2025 року рівень безробіття в ІТ-секторі США зріс до 5,7%, що є значним підвищенням порівняно з 3,9% у грудні 2024 року. Це означає, що кількість безробітних ІТ-фахівців збільшилася з 98 000 до 152 000 осіб, повідомляє The Wall Street Journal.

Це зростання безробіття в ІТ-сфері відбувається на тлі загального зниження рівня безробіття в США, який у січні 2025 року становив 4,0%, що є найнижчим показником з травня попереднього року.

Однією з ключових причин такого зростання безробіття серед ІТ-спеціалістів є впровадження штучного інтелекту (ШІ) та автоматизації, які замінюють рутинні завдання, зменшуючи потребу в певних ролях, таких як програмісти та системні дизайнери. Компанії інвестують значні кошти в інфраструктуру ШІ, що дозволяє їм скорочувати витрати через автоматизацію, а не наймати нових працівників.

Попри це, деякі компанії, такі як Netskope, продовжують наймати технічних спеціалістів для підтримки нових продуктових команд. Однак загальна кількість вакансій у сфері розробки програмного забезпечення зменшилася на 8,5% у порівнянні з попереднім роком, хоча останнім часом спостерігається стабілізація.

Варто зазначити, що, за словами економіста платформи Indeed Кори Стейла, попри зростання попиту на навички, пов'язані з ШІ, їх впровадження залишається незначним, і лише 2 з кожних 1 000 вакансій вимагають таких навичок. Це свідчить про те, що ШІ поки що не має значного впливу на витіснення робочих місць у найближчому майбутньому.

Таким чином, впровадження штучного інтелекту та автоматизації суттєво впливає на ринок праці в ІТ-секторі США, призводячи до зростання безробіття серед спеціалістів. Це підкреслює важливість адаптації працівників до нових умов та набуття навичок, затребуваних у сучасному технологічному середовищі.

Джерело: terazus.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Пропагандистка симоньян не змогла побороти YouTube
Сегодня 10:42    51
Китай шпигує за базою ВМС В’єтнаму, використовуючи супутники NASA та ЄС
Сегодня 09:03    83
Збитки ЄС від першої хвилі мит президента Трампа на сталь і алюміній сягнуть 28 млрд євро
Сегодня 08:40    92
«Картина мира нарушилась». Трамп спутал карты российским пропагандистам и элите
Сегодня 08:29    136
У ЦПД відреагували на можливе блокування Starlink для України
Сегодня 08:19    114
Велика демонстрація на підтримку України перед меморіалом Лінкольна у Вашингтоні (ФОТО)
Сегодня 08:02    91
путін — диктатор і 10 істин про українсько-російську війну, які ми ігноруємо на свій страх і ризик — The New York Post
Сегодня 07:40    92
Колишнього лідера неофашистського угруповання Proud Boys Енріке Тарріо, помилуваного в січні Дональдом Трампом, затримали біля Капітолія за напад на жінку — The Washington Post
Сегодня 07:15    83
США підштовхують союзників до блокування українського тексту резолюції ООН, що засуджує російську агресію — Bloomberg
Сегодня 06:11    118
Нам прямо сейчас показывают, что такое спорт «вне политики»
22.02.2025 10:47    205
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 