Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:50
Просмотров: 70

Трамп відтермінував 50% мита на ЄС після розмови з Урсулою фон дер Ляйен

Трамп відтермінував 50% мита на ЄС після розмови з Урсулою фон дер Ляйен

Президент США переніс введення нових тарифів на товари з Європейського Союзу з 1 червня на 9 липня 2025 року. За його словами, фон дер Ляйен запевнила, що переговори розпочнуться швидко.

Голова Єврокомісії також прокоментувала розмову з Трампом

Хороший дзвінок із президентом Трампом. ЄС і США поділяють найбільш значущі та близькі торговельні відносини у світі. Європа готова швидко і рішуче просувати переговори. Щоб досягти хорошої угоди, нам знадобиться час до 9 липня.

Джерело: https://t.me/c/1197363285/164156

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

російський «правфонд» обходив санкції ЄС через крипту і готівку: фінансували пропаганду та шпигунів
Сегодня 10:49    62
Ілон Маск відходить від політики — боїться за власну безпеку та хоче зосередитись на бізнесі
Сегодня 10:21    61
У травні адміністрація Трампа програла 96% справ у судах, — професор Стенфордського університету Адам Боніка
Сегодня 09:56    56
Трамп смягчает позицию к путину в момент, когда российское военное преимущество ослабевает
Сегодня 08:58    90
Єврокомісарка: Шлях України до ЄС - це не віддалена мета, а стратегічна необхідність
Сегодня 08:39    101
Путін абсолютно збожеволів і без потреби вбиває людей — так Трамп відреагував на останні масовані атаки Росії
Сегодня 07:40    104
"Хто триматиме країну живою?" Де будують життя розкидані війною українці
Сегодня 07:35    118
США створили свою найпотужнішу ядерну бомбу
Сегодня 07:02    91
Європа може купувати американську зброю для України
Сегодня 06:18    133
Трамп повідомив про масштабний обмін полоненими між Україною та рф ще до його фактичного початку, щоб першим поширити цю новину — Politico
25.05.2025 10:15    143
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 