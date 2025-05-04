Турецькі розробники представили новий бойовий дрон літакового типу BAHA

Турецькі збройні сили офіційно прийняли на озброєння безпілотний літальний апарат BAHA, розроблений компанією HAVELSAN. Про це 25 квітня 2025 року повідомило Міністерство національної оборони Туреччини. Система вже пройшла всі необхідні випробування та процедури прийняття, і була поставлена до арсеналу командування сухопутних військ.

BAHA (Bulut Altı İnsansız Hava Aracı — «безпілотник підхмарного рівня») є частиною ширшої програми розвитку цифрових військ, ініційованої у 2021 році. Апарат призначений для виконання розвідувальних, спостережних і розвідувально-інформаційних завдань у різних погодних умовах, включно з операціями у складних електронних середовищах. BAHA має фіксоване крило, вертикальний зліт і посадку (VTOL), а також гібридну силову установку: електричну з автономністю до двох годин або паливну з тривалістю польоту до шести годин залежно від конфігурації.

Параметри нового безпілотника включають розмах крил у 4 метри, максимальну злітну масу 28 кг, корисне навантаження 2 кг і швидкість круїзного польоту близько 80 км/год. BAHA здатен до польоту на висотах до 10 000 футів, а в деяких версіях — до 15 000 футів. Радіус дії за каналом передачі даних сягає 50 км, а експлуатаційний діапазон температур становить від -10°C до +50°C.

BAHA також підтримує інтеграцію в мережі об'єднаних безпілотних операцій, включаючи функції керування роями безпілотників. HAVELSAN працює над створенням станцій управління, здатних контролювати до 20−30 апаратів одночасно. Безпілотник також продемонстрував свою ефективність у цивільних місіях, таких як оцінка руйнувань після землетрусів, моніторинг навколишнього середовища, виявлення контрабанди і лісових пожеж, картографування та аграрний нагляд.

У 2023−2024 роках BAHA був експортований до країн Африки, Центральної Азії та Близького Сходу, зокрема до Нігерії, що підтверджує високий попит на цю платформу в умовах сучасних багатофункціональних завдань.

Джерело: noworries.news

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