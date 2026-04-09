Юрист, аудитор та робітник з благоустрою: вакансії тижня у Харківській області

Станом на 9 квітня 2026 року за даними обласної служби зайнятості на Харківщині актуальна 2451 вакансія.

Про це повідомляє ХОВА.

1. Водій автотранспортних засобів – 55 000 грн.2. Аудитор – 42 000 грн.3. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива – 40 000 грн.4. Юрист – 35 000 грн.5. Варник асфальтової маси – 30 000 грн.6. Інженер з нормування трудових процесів – 28 000 грн.7. Фельдшер пожежно-рятувального підрозділу – 25 000 грн.8. Начальник відділу кадрів – 24 000 грн.9. Робітник з благоустрою – 22 000 грн.10. Апаратник рафінації жирів та олій – 20 000 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та області можна ознайомитись за посиланням.

