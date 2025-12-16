В Україні цьогоріч закрилось понад 11 тисяч компаній: в яких сферах фірми працюють найдовше

В Україні за 11 місяців 2025 року закрилось 11 223 компанії. Сплеск закриттів припав на вересень, коли одночасно свою роботу припинили 1 464 підприємства.

Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані Єдиного державного реєстру.

Зазначається, що найбільш життєздатними стали акціонерні товариства — середній вік закритих цьогоріч бізнесів сягнув 28 років та 7 місяців. Трохи відстали органи місцевого самоврядування — 27 років 10 місяців, та держпідприємства — 26 років та 7 місяців.

Найменший "строк життя" виявився у благодійних організацій: 5 років, обслуговуючих кооперативів — 7 років 5 місяців та ТОВ — 8,5 років.

Рахуючи кількісно, найбільш вразливими цьгоріч виявилися громадські організації — 1 498 припинень цьогоріч. Середній "термін життя" ГО в Україні — 11 років.

Найчастіше компанії згортались у Києві — 1 289 припинень, або 12% від загальної кількості. Далі — Дніпропетровщина (824 закриття), Львівщина (772), Одещина (738) та Київщина (589).

Середній строк існування компаній, які припинили роботу цьогоріч, дуже різниться. Найдовше протримались підприємства сфери освіти — 23 роки та 10 місяців, охорони здоров'я — 23 роки й 7 місяців, а також ветеринарної діяльності — понад 22 роки.

"Наймолодшими" серед тих, що найчастіше закривались цьогоріч, виявилися компанії у сфері IT та охоронної діяльності, де середній вік становив близько 5 років.

Джерело: epravda.com.ua

