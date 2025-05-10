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В Україні картопля на чверть дорожча, ніж торік: яка її вартість

В Україні картопля на чверть дорожча, ніж торік: яка її вартість

На українському ринку картопля коштує в середньому на 25% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє аналітична платформа EastFruit.

Водночас вартість минулорічної картоплі на 12% нижча, ніж тиждень тому, – 15-24 грн/кг.

Експерти проекту пов'язують зниження цін зі зменшенням попиту на картоплю як серед оптових компаній, так і серед роздрібних мереж.

За інформацією учасників ринку, зниження активності на ринку пов'язане з тим, що основну частину пропозиції наразі складає продукція невисокої якості, коли якісної картоплі в українських господарствах практично не залишилось.

Нагадаємо:

Наприкінці березня українські фермери продавали картоплю за ціною 16-26 грн/кг, що в середньому на 12% дешевше, ніж тижнем раніше.

Станом на 10 квітня оптові ціни на картоплю в Україні були 13-23 грн/кг, що в середньому на 14% дешевше, ніж тиждень до того.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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