В Україні різко впав попит на готівковий долар

Чистий попит населення України на готівковий долар у другому кварталі 2025 року різко знизився – до $0,1 млрд із $1,9 млрд у першому кварталі, тоді як загальний попит на готівкову валюту - до $0,8 млрд з $2,8 млрд.

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України, передає "Інтерфакс-Україна".

У ньому зазначається, що покращення курсових очікувань домогосподарств як на початку року, так і в середньому за другий квартал у поєднанні з відносною стабільністю гривні до долара та зростанням дохідності гривневих інструментів стримувало попит на готівкову валюту.

Сезонні чинники теж підтримували пропозицію готівкової іноземної валюти. Крім того, завдяки пом’якшенню низки валютних обмежень для бізнесу з боку НБУ частина "сірого" попиту, ймовірно, перейшла з готівкового в безготівковий сегмент.

Крім того, у квітні-червні 2025 року щомісячний чистий попит на готівкову іноземну валюту впав до найнижчого рівня з жовтня 2023 року – в середньому $0,3 млрд.

Для порівняння: у той самий період 2024 року він становив у середньому $0,8 млрд, а в січні 2025 року – $1,3 млрд.

"Натомість у безготівковому сегменті валютного ринку чистий попит на іноземну валюту в другому кварталі 2025 року зріс", - йдеться у звіті.

Джерело: epravda.com.ua

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