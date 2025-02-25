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В Україні тестування електронної системи "єАкцизні марки" розпочнеться з березня

В Україні тестування електронної системи єАкцизні марки розпочнеться з березня

В Україні з 1 березня 2025 року розпочнеться тестування електронної системи простежуваності підакцизних товарів "єАкцизні марки", яка передбачає маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет електронними акцизними марками.

Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби.

"З 1 березня до 31 грудня 2025 року триватиме тестування програмного забезпечення електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах", – зазначено в повідомленні.

У ДПС розповіли, що продукцію має бути марковано паперовими акцизними марками. Додатково можуть наноситися графічні елементи електронних марок, але так, щоб не перекривати QR-код, штрих-код та інші реквізити паперової марки.

Нова електронна система дасть можливість генерувати серійні номери марок, формувати унікальні ідентифікатори, здійснювати активацію та деактивацію електронних марок, а також відстежувати переміщення маркованої продукції.

Нагадаємо:

З 1 січня 2026 року контроль за переміщенням вироблених або ввезених товарів (алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах) здійснюватиметься за допомогою електронних марок акцизного податку.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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