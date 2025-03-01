Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:32
Просмотров: 33

В Україні застосовуватимуть новий коефіцієнт до акцизу на сигарети

В Україні застосовуватимуть новий коефіцієнт до акцизу на сигарети

З 1 квітня цього року виробники та імпортери сигарет в Україні застосовуватимуть коефіцієнт 1,1 до мінімального акцизного податкового зобов'язання.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Застосування коефіцієнта зумовлене тим, що за результатами декларування платниками акцизу за 2024 рік частка загальної суми податкових зобов'язань з акцизного податку в середньозваженій роздрібній ціні сигарет становить 55,8%, що менше за нормативні 60%.

У ДПС розповіли, що підвищувальний коефіцієнт поширюватиметься на всіх виробників та імпортерів сигарет без фільтра та сигарет із фільтром.

Коефіцієнт 1,1 діятиме при розрахунку акцизного податку, який сплачується за марки, отримані у період із 1 квітня по 31 грудня 2025 року, а також при визначенні податкового зобов'язання у деклараціях з акцизного податку за звітні періоди квітень - грудень 2025 року.

Нагадаємо:

В Україні з 1 березня 2025 року розпочнеться тестування електронної системи простежуваності підакцизних товарів "єАкцизні марки", яка передбачає маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет електронними акцизними марками.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Збито 103 ворожих БПЛА, 51 безпілотник-імітатор – не досяг цілей (локаційно втрачені)
Сегодня 08:41    25
САП готує апеляційну скаргу на вирок екснардепу
Сегодня 08:22    51
Оперативна інформація станом на 08.00 01.03.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:08    59
Україна отримала близько 44 пускових установок Patriot та схожих на них SAMP/T і С-300/С-400
Сегодня 08:04    44
Держсекретар США Марко Рубіо дав ексклюзивне інтерв'ю телеканалу CNN, після того, як зірвалися переговори та підписання угоди між Україною та США
Сегодня 08:00    87
Китай готов відповісти на американське мито
Сегодня 07:54    84
Розповіді про те, що Україна вже зруйнована, мільйони загинули, а президент — диктатор. Де дружба між США та Україною?
Сегодня 07:50    91
Україна посилює розвиток співпраці з країнами Європи
Сегодня 07:45    74
Що сталося в Білому домі після перепалки в Овальному кабінеті
Сегодня 07:40    94
Group 13 ― гроза у морі та в повітрі!
Сегодня 07:36    87
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 