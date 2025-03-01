В Україні застосовуватимуть новий коефіцієнт до акцизу на сигарети

З 1 квітня цього року виробники та імпортери сигарет в Україні застосовуватимуть коефіцієнт 1,1 до мінімального акцизного податкового зобов'язання.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Застосування коефіцієнта зумовлене тим, що за результатами декларування платниками акцизу за 2024 рік частка загальної суми податкових зобов'язань з акцизного податку в середньозваженій роздрібній ціні сигарет становить 55,8%, що менше за нормативні 60%.

У ДПС розповіли, що підвищувальний коефіцієнт поширюватиметься на всіх виробників та імпортерів сигарет без фільтра та сигарет із фільтром.

Коефіцієнт 1,1 діятиме при розрахунку акцизного податку, який сплачується за марки, отримані у період із 1 квітня по 31 грудня 2025 року, а також при визначенні податкового зобов'язання у деклараціях з акцизного податку за звітні періоди квітень - грудень 2025 року.

Нагадаємо:

В Україні з 1 березня 2025 року розпочнеться тестування електронної системи простежуваності підакцизних товарів "єАкцизні марки", яка передбачає маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет електронними акцизними марками.

Джерело: epravda.com.ua

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