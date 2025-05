Воррен Баффетт позбувся акцій найбільших банків та інвестував у таємничу галузь

Конгломерат Баффета повністю позбувся часток у Citigroup і Nubank, а також продовжив продавати акції Bank of America.

Фінансовий холдинг Berkshire Hathaway, очолюваний Ворреном Баффеттом, подав звіт про угоди за перший квартал 2025 року до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). У звітний період Баффетт зберіг акції Apple, продав повністю Citigroup і Nubank, а також продовжив скорочувати частки в Bank of America і Capital One. Холдинг також інвестував у нафтовидобуток, алкогольну продукцію, басейни і піцу. Berkshire Hathaway подала запит на дозвіл приховати інформацію про деякі активи.

За підсумками першого кварталу вартість активів компанії склала $258,7 млрд, що на $8,48 млрд менше порівняно з попереднім кварталом. Основну частину портфеля становлять фінансові активи (37%), далі йдуть інформаційні технології (27,06%) і споживчі товари (17,07%). У портфелі 36 компаній, при цьому Apple займає 25,76% від загального обсягу активів.

Останніми роками Баффетт уникав великих угод і зосередився на накопиченні грошових коштів. У першому кварталі 2025 року грошовий резерв холдингу досяг рекорду в $347,7 млрд, збільшившись на $10 млрд.

Секретні угоди Баффета

Berkshire Hathaway отримала дозвіл від SEC не розкривати інформацію про деякі позиції в портфелі, що дає змогу холдингу завершувати угоди без ризику їх копіювання конкурентами.

На річних зборах акціонерів у травні Баффетт повідомив, що нещодавно думав про вкладення $10 млрд, але відмовився від угоди, не уточнивши, про який актив йшлося.

Раніше холдинг уже вдавався до такої секретності під час великих угод. Berkshire отримувала такий дозвіл під час купівлі пакетів акцій нафтової компанії Chevron і страхової компанії Chubb, а також для багатомільярдних інвестицій в Exxon Mobil, IBM і Verizon.

Нові інвестиції

У першому кварталі 2025 року Berkshire Hathaway продовжила нарощувати вкладення в нафтовидобуток (Occidental Petroleum), цифрові технології (VeriSign) і медіа-сектор (Sirius XM). Холдинг також збільшив частки в алкогольній галузі (Constellation Brands) і ресторанному бізнесі (Domino's Pizza).

Продаж активів

Berkshire Hathaway скоротила частки у великих банках, таких як Bank of America і Capital One Financial, а також зменшила пакети в DaVita, T-Mobile та інших компаніях. Баффетт повністю продав акції Citigroup і Nu Holdings.

Зміна керівництва

Воррен Баффетт, який наразі обіймає посаду генерального директора і голови ради директорів Berkshire Hathaway, оголосив, що залишить посаду генерального директора до кінця 2025 року. Його місце займе Грег Абель, призначений наступником ще 2021 року. Баффетт залишиться головою ради директорів.

Воррен Баффетт - американський підприємець, інвестор і філантроп, відомий як один із найуспішніших інвесторів в історії. Він народився 30 серпня 1930 року в Омасі, штат Небраска. Баффетт є генеральним директором і найбільшим акціонером фінансового холдингу Berkshire Hathaway, який займається інвестуванням у різноманітні галузі, включно з енергетикою, банками, споживчими товарами, страхуванням та іншими.

Кар'єра і досягнення:

Баффетт почав свій шлях у бізнесі ще в юному віці, купуючи акції та створюючи свою першу інвестиційну компанію. 1965 року він придбав контрольний пакет акцій у Berkshire Hathaway, яка на той час була текстильною компанією, а згодом трансформував її у фінансовий конгломерат, що активно інвестує в різні галузі. Сьогодні Berkshire Hathaway управляє активами на мільярди доларів і має частки в таких компаніях, як Apple, Coca-Cola, American Express, Bank of America та багатьох інших.

Баффетт відомий своєю філософією довгострокового інвестування і вважає за краще інвестувати в компанії з сильним потенціалом зростання, стійкими конкурентними перевагами і хорошим управлінням. Він також є прихильником простоти і чесності в бізнесі.

Філантропія:

Баффетт також є відомим філантропом. У 2006 році він пообіцяв передати більшу частину своїх статків на благодійність, основну частину з яких отримає фонд Білла і Мелінди Гейтс. Баффетт активно підтримує різні благодійні ініціативи, особливо в галузі охорони здоров'я, освіти та боротьби з бідністю.

Визнання та нагороди:

Баффета визнано одним із найвпливовіших людей у світі, він неодноразово входив до списків найбагатших людей планети за версією Forbes. Його підхід до інвестування і його філософія "цінного інвестування" стали предметом вивчення в університетах по всьому світу.

Особистість:

Незважаючи на свої статки, Баффетт відомий своїм скромним способом життя. Він довгий час жив у тому ж будинку в Омасі, який купив 1958 року, і завжди вважав за краще нести відповідальність за свої дії, а не покладатися на поради аналітиків.

Спадщина:

Баффетт став символом успішного інвестування і надихнув безліч людей по всьому світу на вивчення фінансів та інвестицій.

Джерело: socportal.info

Новости портала «Весь Харьков»