Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:00
Просмотров: 120

Windows XP у школах та банкоматах — чому досі не замінюють

Windows XP у школах та банкоматах — чому досі не замінюють

Microsoft припинила підтримку Windows XP ще у 2014 році, однак за понад десятиліття система так і не перетворилася на "цифрового привида". У 2025 році її все ще можна побачити в найнеочікуваніших місцях — від заводських конвеєрів до артінсталяцій, а причини такого "довголіття" пов'язані і з економікою, і з ностальгією, і з кібербезпекою.

Чому Windows XP досі використовується у 2025 році

В індустріальних парках Німеччини та Японії досі працюють верстати початку 2000-х, які керуються ПЗ, жорстко прив'язаним до Windows XP. Оновлення ОС означало б заміну всього обладнання, тож на фабриці Shimizu в Осаці комп'ютери переведені в режим тільки читання й повністю відключені від інтернету — такий "консервований" підхід мінімізує ризик кібератак і дає змогу заощадити.

У медичній сфері система теж вижила: магнітно-резонансні томографи Siemens ImageMatrix зразка 2003 року, які й досі обслуговують клініки в Індії та Бразилії, потребують оригінальної ОС для точного калібрування. Альтернатива — купівля нових апаратів щонайменше за 1,5-2 млн доларів, що для багатьох бюджетних лікарень є непосильною.

Банкомати та платіжні термінали, зокрема в Україні, часто працюють на XP Embedded — версії для вбудованих систем. Повна заміна таких мереж коштувала б мільйони гривень, тому фінансові установи воліють відкладати модернізацію. Те саме стосується й малого бізнесу: касові програми та бухгалтерські комплекси, написані під "ікспі", досі безвідмовно виконують свої завдання в кафе, магазинах і сервісних майстернях.

У школах, лікарнях і муніципальних службах діє правило "працює — не чіпай". Перехід на сучасні ОС вимагає не тільки коштів на ліцензії, а й навчання персоналу, тож у деяких віддалених громадах комп'ютери й нині завантажують знайомий синій стартовий екран XP.

Парадоксально, але у 2025 році окремі анонімні спільноти свідомо переходять на Windows XP через мінімальну телеметрію. На відміну від Windows 10 чи 11, які вимагають глибоких налаштувань для відключення збору даних, XP за замовчуванням нічого не надсилає до Microsoft.

Тож, попри статус "пенсіонера", Windows XP залишається живою й потрібною там, де модернізація коштує надто дорого, а інколи — там, де шукають автентичного досвіду чи прагнуть мінімального цифрового "нагляду".

Джерело: novyny.live

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Гейтс звинуватив Маска у "вбивстві" дітей в бідних країнах і навів приклад
Сегодня 09:33    130
Американський суд завдав Трампу та Маску серйозного удару
Сегодня 08:58    147
путін "ризикує переграти з Трампом" на тлі мирних перемовин щодо України, - ексрадник президента США з питань нацбезпеки Болтон
Сегодня 08:27    131
Трамп підпише указ про зниження цін на ліки на 30–80%
Сегодня 07:56    84
Головне за вихідні
Сегодня 07:45    87
Трамп - "ВСТРЕЧАЙТЕСЬ, СЕЙЧАС!!!"
Сегодня 06:50    86
США дали разрешение Германии на передачу Украине 100 ракет для систем ПВО Patriot и 125 дальнобойных ракет для комплексов HIMARS и MARS II
Сегодня 06:09    102
"путін втратив свою можливість": Курт Волкер припустив посилення санкцій проти рф з боку США
11.05.2025 09:02    133
Новини з іншого світу
11.05.2025 08:29    114
У США не вийде вести торговельні переговори з країнами ЄС окремо, — канцлер ФРН Фрідріх Мерц
10.05.2025 08:53    135
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 