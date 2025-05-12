Windows XP у школах та банкоматах — чому досі не замінюють

Microsoft припинила підтримку Windows XP ще у 2014 році, однак за понад десятиліття система так і не перетворилася на "цифрового привида". У 2025 році її все ще можна побачити в найнеочікуваніших місцях — від заводських конвеєрів до артінсталяцій, а причини такого "довголіття" пов'язані і з економікою, і з ностальгією, і з кібербезпекою.

Чому Windows XP досі використовується у 2025 році

В індустріальних парках Німеччини та Японії досі працюють верстати початку 2000-х, які керуються ПЗ, жорстко прив'язаним до Windows XP. Оновлення ОС означало б заміну всього обладнання, тож на фабриці Shimizu в Осаці комп'ютери переведені в режим тільки читання й повністю відключені від інтернету — такий "консервований" підхід мінімізує ризик кібератак і дає змогу заощадити.

У медичній сфері система теж вижила: магнітно-резонансні томографи Siemens ImageMatrix зразка 2003 року, які й досі обслуговують клініки в Індії та Бразилії, потребують оригінальної ОС для точного калібрування. Альтернатива — купівля нових апаратів щонайменше за 1,5-2 млн доларів, що для багатьох бюджетних лікарень є непосильною.

Банкомати та платіжні термінали, зокрема в Україні, часто працюють на XP Embedded — версії для вбудованих систем. Повна заміна таких мереж коштувала б мільйони гривень, тому фінансові установи воліють відкладати модернізацію. Те саме стосується й малого бізнесу: касові програми та бухгалтерські комплекси, написані під "ікспі", досі безвідмовно виконують свої завдання в кафе, магазинах і сервісних майстернях.

У школах, лікарнях і муніципальних службах діє правило "працює — не чіпай". Перехід на сучасні ОС вимагає не тільки коштів на ліцензії, а й навчання персоналу, тож у деяких віддалених громадах комп'ютери й нині завантажують знайомий синій стартовий екран XP.

Парадоксально, але у 2025 році окремі анонімні спільноти свідомо переходять на Windows XP через мінімальну телеметрію. На відміну від Windows 10 чи 11, які вимагають глибоких налаштувань для відключення збору даних, XP за замовчуванням нічого не надсилає до Microsoft.

Тож, попри статус "пенсіонера", Windows XP залишається живою й потрібною там, де модернізація коштує надто дорого, а інколи — там, де шукають автентичного досвіду чи прагнуть мінімального цифрового "нагляду".

Джерело: novyny.live

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