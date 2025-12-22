Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:14
Просмотров: 90

У Китаї представили робота-гуманоїда з реалістичним обличчям

У Китаї представили робота-гуманоїда з реалістичним обличчям

Китайський стартап у галузі робототехніки Noextix презентував нового робота-гуманоїда з реалістичним обличчям.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Interesting Engeneering.

Розроблений для роботи з людьми, Hobbs W1 від Noetix поєднує в собі реалістичну біонічну голову, інтерактивний дисплей та роботизовані руки з певним ступенями рухливості.

Робот має повністю автономну навігацію, що дозволяє йому працювати як рецепціоніст, а також супроводжувати людей природним чином.

У компанії також заявили, що Hobbs W1 може розпізнавати емоції, вести природні розмови, синхронізувати інформацію в режимі реального часу та плавно взаємодіяти в різних професійних умовах.

Завдяки своєму дизайну робот чудово підходить для використання в індустрії гостинності, роздрібній торгівлі, освіті та корпоративному середовищі.

У Noetix зауважують, що Hobbs W1 розроблений для допомоги людям, а не для заміни працівників-людей.

Зазначається, що у жовтні Noetix представила свого робота-гуманоїда з розміром дитини під назвою Bumi за ціною менше $1 400.

Як повідомляв Укрінформ, робот-гуманоїд китайського виробництва Андроїд A2 встановив новий рекорд для Книги рекордів Гіннеса, пройшовши без зупинок понад 106 кілометрів між двома містами на сході Китаю.

Фото: Noetix/Bilibili

Джерело: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: Китай, робот

Читайте ещё:

Китай випробував перший безпілотний конвертоплан Lanying R6000
21.12.2025 08:05    91
Активіста, який таємно фільмував концтабори для уйгурів у Китаї, можуть депортувати зі США
20.12.2025 10:36    128
російська нафта застрягла біля Китаю — Bloomberg
19.12.2025 08:17    111
Європейські спецслужби: гібридні загрози з боку рф і КНР продовжують зростати
17.12.2025 11:08    146
Китайські мільярдери заводять у США сотні дітей від сурогатних матерів, щоб будувати власні «династії»
17.12.2025 10:34    145
Китайцы, посетившие россию по безвизу, были шокированы
17.12.2025 08:23    152
«Если рф распадется, территория Дальнего Востока площадью 7 миллионов квадратных километров не должна быть потеряна»
16.12.2025 09:29    382
В Китае впервые поднялся в небо новый тяжелый беспилотник CH-7
16.12.2025 07:49    113
Загрожені, шантажовані, покинуті: путінська росія, Китай Сі та Америка Трампа тиснуть на Європу з трьох сторін
15.12.2025 09:16    163
В офісі Temu в ЄС несподівано провели обшуки: у чому підозрюють ритейлера
14.12.2025 09:57    207
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 