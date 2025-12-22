У Китаї представили робота-гуманоїда з реалістичним обличчям

Китайський стартап у галузі робототехніки Noextix презентував нового робота-гуманоїда з реалістичним обличчям.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Interesting Engeneering.

Розроблений для роботи з людьми, Hobbs W1 від Noetix поєднує в собі реалістичну біонічну голову, інтерактивний дисплей та роботизовані руки з певним ступенями рухливості.

Робот має повністю автономну навігацію, що дозволяє йому працювати як рецепціоніст, а також супроводжувати людей природним чином.

У компанії також заявили, що Hobbs W1 може розпізнавати емоції, вести природні розмови, синхронізувати інформацію в режимі реального часу та плавно взаємодіяти в різних професійних умовах.

Завдяки своєму дизайну робот чудово підходить для використання в індустрії гостинності, роздрібній торгівлі, освіті та корпоративному середовищі.

У Noetix зауважують, що Hobbs W1 розроблений для допомоги людям, а не для заміни працівників-людей.

Зазначається, що у жовтні Noetix представила свого робота-гуманоїда з розміром дитини під назвою Bumi за ціною менше $1 400.

Як повідомляв Укрінформ, робот-гуманоїд китайського виробництва Андроїд A2 встановив новий рекорд для Книги рекордів Гіннеса, пройшовши без зупинок понад 106 кілометрів між двома містами на сході Китаю.

Фото: Noetix/Bilibili

Джерело: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»