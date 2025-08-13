У кількох містах України зникне 3G-інтернет: подробиці

У серпні мобільний оператор «Київстар» в деяких населених пунктах Дніпропетровської та Львівської областей замінить технологію 3G на 4G.

Про це повідомляється на сайті мобільного оператора.

З 26 серпня 2025 року мобільний оператор «Київстар» розпочне перерозподіл частот діапазону 2100 МГц, які зараз використовуються для 3G, на користь розвитку мережі 4G. Нові зміни торкнуться кількох населених пунктів у Дніпропетровській та Львівській областях.

Такий крок стане частиною модернізації телекомунікаційної інфраструктури з метою покращення якості та швидкості мобільного інтернету й підготовки мережі до запуску 5G. У компанії пояснили, що поступове виведення з експлуатації застарілих технологій – це світова практика, яку застосовують провідні мобільні оператори.

Абоненти й надалі зможуть користуватися дзвінками, SMS та іншими сервісами, просто замість 3G-інтернету для них працюватиме швидкісний 4G. У компанії запевняють, що швидкість з’єднання зросте у кілька разів, а якість мобільного інтернету стане значно кращою.

У Дніпропетровській області 4G з'явиться у Дніпрі, Самарі (Новомосковськ) та Самарівському районі, Кам’янському та Кам’янському районі, Вільногірську, Підгороднєму, Слобожанському.

У Львівській області 4G підключать у таких містах, як Дрогобич, Стрий, Трускавець, Борислав, Шептицький (Червоноград).

Користувачам, які ще не перейшли на 4G, радять активувати цю функцію на телефоні за інструкцією від оператора. Якщо SIM-карта не підтримує 4G, її можна безплатно замінити на USIM зі збереженням номера.

Джерело: ua.news

Новости портала «Весь Харьков»