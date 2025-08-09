Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:07
Просмотров: 93

У новому сезоні Україна експортувала перший мільйон тонн пшениці

У новому сезоні Україна експортувала перший мільйон тонн пшениці

Україна з початку 2024/25 МР експортувала 2,135 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 470 тис. тонн було відвантажено поточного місяця.

Про це пише агентство АПК-Інформ.

Із початку поточного сезону було експортовано станом на 8 серпня експортовано 1,091 млн тонн пшениці, з яких 333 тис. тонн – у серпні.

За оперативними даними Державної митної служби України, ячменю експортовано 329 тис. тонн (72 тис. тонн серпневих), кукурудзи – 706 тис. тонн (63 тис. тонн від початку цього місяця).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 8 серпня оцінюється в 5 тис. тонн (у серпні – 1,4 тис. тонн), у т.ч. пшеничного – 4,8 тис. тонн (1,4 тис. тонн).

За даними Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, рік тому загальний показник відвантажень становив 4,713 млн тонн, у т.ч. в серпні – 1,011 млн тонн.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Як зупинити ядерний тероризм рф на ЗАЕС
Сегодня 10:58    106
Детективи ТУ БЕБ у Київській області забезпечили відшкодування понад 6 млн грн збитків завданих державному бюджету
Сегодня 10:46    105
За матеріалами СБУ та Нацполіції заочну підозру отримав адмірал рф, який віддав наказ захопити українське рятувальне судно «Сапфір»
Сегодня 10:20    121
Збито/подавлено крилату ракету іскандер-к та 16 ворожих БПЛА
Сегодня 10:03    98
Справу «Аеросвіту» Ігоря Коломойського остаточно закрили — олігарх вимагав від держави $700 млн
Сегодня 09:55    106
Спецпідрозділ ГУР “Артан” випалює московитів ― вогненні кадри роботи майстрів FPV
Сегодня 09:44    103
1886 року народився основоположник «Пласту» Олександр Тисовський
Сегодня 09:40    90
СБУ ОФІЦІЙНО
Сегодня 09:23    120
"Контракт 18-24" для операторів дронів: Міноборони уточнило особливості служби
Сегодня 09:12    125
Україна у липні наростила експорт
Сегодня 08:52    99
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 