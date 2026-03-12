У світі зросла кількість мільярдерів - Forbes

У світі зросла кількість мільярдерів до рекордних 3428, а Ілон Маск зберіг титул найбагатшої людини світу.

Про це йдеться в 40-му щорічному списку мільярдерів світу від Forbes.

В рейтингу домінують представники технологічного сектору: керівник Tesla і SpaceX Ілон Маск посів перше місце з чистим капіталом у 839 млрд доларів, за ним йдуть співзасновники Google Ларрі Пейдж з 257 млрд доларів і Сергій Брін з 237 млрд доларів.

Дональд Трамп також збільшив свій статок на 27% до 6,5 млрд доларів завдяки операціям з криптовалютою, що зробило президента США 645-ю найбагатшою людиною світу.

У списку також з'явилися деякі нові імена, серед яких:

● репер Dr. Dre (1 млрд доларів),

● співачка Бейонсе (1 млрд доларів),

● зірка тенісу Роджер Федерер (1,1 млрд доларів).

Серед 390 новачків у списку були:

● наступник Воррена Баффета на посаді генерального директора Berkshire Hathaway Грег Абель (1 млрд доларів),

● брат Маска Кімбал Маск (1,4 млрд доларів),

● колишня дружина Бріна Ніколь Шанахан (1,4 млрд доларів).

Загалом вартість активів осіб, що увійшли до списку, становить рекордні 20,1 трлн доларів, що на 4 трлн доларів більше, ніж торік. У минулорічному списку було 3028 мільярдерів.

Кількість людей із статками понад 100 млрд доларів зросла до 20, минулого року їх було 15.

Шість найбагатших людей у списку мільярдерів — американці, серед яких засновник Amazon Джефф Безос (224 млрд доларів), генеральний директор Meta Марк Цукерберг (222 млрд доларів) і співзасновник Oracle Ларрі Еллісон (190 млрд доларів).

Французький титан ринку розкішних товарів Бернар Арно та його родина посіли сьоме місце з оціночним статком у 171 млрд доларів.

До десятки найбагатших мільярдерів також увійшли засновник Nvidia Дженсен Хуанг (154 млрд доларів), інвестор Воррен Баффет (149 млрд доларів) та іспанський модний магнат Амансіо Ортега (148 млрд доларів).

Середній чистий капітал найбагатших мільярдерів світу також зріс і склав 5,8 млрд доларів, порівняно з 5,3 млрд доларів минулого року.

Цього року зі списку випали 89 осіб, серед яких підприємець і глава NASA Джаред Айзекман та девелопер Чарльз Коен.

Хоча традиційно у списку переважають чоловіки, цього року до нього увійшли 122 жінки, які самостійно заробили свій статок, чий чистий капітал становить 462 млрд доларів. Наймолодшою мільярдеркою світу є 20-річна спадкоємиця Амелі Войт Трежес, бразилійка, дід якої заснував компанію з виробництва промислового обладнання WEG, чий статок оцінюється в 1,1 млрд доларів.

Співзасновник стартапу Mercor, що займається наймом персоналу за допомогою штучного інтелекту, 22 – річний Сурія Мідха, є наймолодшим мільярдером, який сам заробив свій капітал.

Джерело: ukrinform.ua

