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Українська компанія домовляється про видобуток вугілля у Польщі

Українська компанія домовляється про видобуток вугілля у Польщі

Вугільна компанія Coal Energy S.A. (Люксембург) з основними активами в Україні, які опинилися під російською окупацією, у квітні підписала лист про наміри з польською гірничодобувною компанією Siltech щодо оренди її нерухомості та інфраструктури для видобутку вугілля у Польщі.

Про це йдеться у біржовому повідомленні Coal Energy, передає "Інтерфакс-Україна".

"Основною метою цього листа про наміри є просування плану Coal Energy подати заявку на отримання ліцензії на видобуток вугілля з родовищ, що прилягають до родовищ, які належать компанії Siltech", - зазначається у повідомленні.

Початок оренди заплановано на кінець 2025 року – після того, як Coal Energy отримає всі необхідні дозволи для початку видобутку вугілля з ліцензованих родовищ.

Передбачається, що Coal Energy здійснюватиме видобуток вугілля з використанням існуючої гірничодобувної інфраструктури, що належить Siltech.

Акції Coal Energy котируються на Варшавській фондовій біржі з 8 серпня 2011 року. Її основним напрямом роботи був видобуток вугілля на двох підземних шахтах та робота з вугільними відвалами у Донецькій області. За даними компанії, через агресію росії наразі вона не має вугільних активів на території України.

Останні роки компанія практично не вела операційної діяльності.

Згідно з останнім звітом на сайті Coal Energy, її загальні активи на кінець вересня 2023 року становили $9,7 млн, тоді як зобов’язання – $11,6 млн, а капітал був від’ємним – $1,9 млн.

Наприкінці 2023 року компанія придбала ТОВ "Укрмінерал трейдінг" (для отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні), а також Advanced Industrial Technologies Sp. z.o.o. (для надання послуг з підземного видобутку корисних копалин вугільним шахтам у Польщі).

Окрім того на початку 2024 року Coal Energy зареєструвала нову компанію Greentech Solutions Sp. z.o.o.

Засновником, головою ради директорів та правління Coal Energy є Віктор Вишневецький.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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