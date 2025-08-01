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Український агроекспорт склав понад $11 мільярдів за півроку: найбільші країни-імпортери

Український агроекспорт склав понад $11 мільярдів за півроку: найбільші країни-імпортери

Експорт агропродовольчої продукції з України у січні-червні 2025 року склав 11,3 млрд дол. США. Це на 9% менше минулорічних показників за відповідний період.

Про це повідомляє заступник директора "Інституту аграрної економіки" Микола Пугачов.

За даними науковця, частка експорту агропродукції в загальному експорті України за 6 місяців 2025 року складає близько 57%.

За його словами, основними ринками збуту вітчизняної агропродукції залишаються три регіони – країни Європейського Союзу, Азії та Африки. Їхня сумарна частка склала 92% вартості українського експорту сільгосппродукції.

Пугачов зазначає, що рейтинг країн–імпортерів вітчизняної агропродукції зі значним відривом очолила Туреччина, яка за обсягами закупівель українського продовольства традиційно входить до топ-3. До цієї країни було продано аграрної продукції на суму 1445 млн дол. США – близько 13% у географічній структурі агроекспорту.

Іспанія, яка торік за результатами І півріччя очолювала топ-10, перемістилася на другу позицію у рейтингу. Її частка склала 8%.

Останньою у топ-10 країн – найбільших імпортерів української с/г продукції є Алжир (289 млн дол. США).

За інформацією науковця, основними групами в структурі агроекспорту, як і раніше, виступають зернові культури (3990 млн дол. США), олії та жири (3160 млн дол. США), олійні культури (996 млн дол. США), залишки і відходи харчової промисловості (741 млн дол. США), м’ясо та субпродукти (581 млн дол. США).

Разом вони забезпечили 84 % експорту Україною агропродовольства на ринки країн світу в грошовому виразі, зазначає Пугачов.

Джерело: epravda.com.ua

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