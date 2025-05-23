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"Укрнафта" починає розвідку на новій ділянці: шукатиме нетрадиційні джерела енергії

Укрнафта починає розвідку на новій ділянці: шукатиме нетрадиційні джерела енергії

"Укрнафта" розпочинає геологорозвідувальні роботи на Олеській ділянці – великій нафтогазоносній ділянці на заході України.

Про це повідомила пресслужба компанії.

На Олеській ділянці очікується відкриття крім традиційних також і нетрадиційних покладів нафти та газу (сланцевий газ, газ щільних колекторів).

В компанії впевнені, що активна розвідка та розробка родовищ вуглеводнів зменшить залежність від імпорту та цін на світових ринках і створить робочі місця у Львівській та Івано-Франківській областях.

Джерело: epravda.com.ua

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