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"Укрнафта" починає розвідку на новій ділянці: шукатиме нетрадиційні джерела енергії
"Укрнафта" розпочинає геологорозвідувальні роботи на Олеській ділянці – великій нафтогазоносній ділянці на заході України.
Про це повідомила пресслужба компанії.
На Олеській ділянці очікується відкриття крім традиційних також і нетрадиційних покладів нафти та газу (сланцевий газ, газ щільних колекторів).
В компанії впевнені, що активна розвідка та розробка родовищ вуглеводнів зменшить залежність від імпорту та цін на світових ринках і створить робочі місця у Львівській та Івано-Франківській областях.
Джерело: epravda.com.ua