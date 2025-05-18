Журналісти газети отримали доступ до 63 раніше закритих документів відомства федерального канцлера Німеччини середини 2010-х років. Вони підтверджують, що уряд Меркель ігнорував попередження про ризики співпраці з російським газовим монополістом. Наприклад, в одній зі службових записок 2015 року йшлося про небезпеку передачі російському концерну значної частки в німецьких підземних сховищах газу. Чиновники відкинули ці сумніви. За передачу ПСГ виступав, наприклад, тодішній міністр економіки і віцеканцлер Зігмар Габріель.

З документів випливає, що влада ФРН тоді побоювалася не співпраці з «Газпромом», а протесту Польщі, України та країн Балтії. Позиція Берліна також полягала в тому, що це ринкова угода, в яку не може втручатися держава, оскільки вона не порушує санкції. У підсумку напередодні вторгнення в Україну ці ПСГ виявилися порожніми, що було частиною тиску кремля на Європу.

Схожу позицію невтручання та ігнорування ризиків влада ФРН зайняла і під час схвалення проєкту «Північний потік-2» у 2015-2017 роках. Вивчивши документи, журналісти SZ роблять висновок, що це був лише «фасад нейтралітету», за яким ховалася мовчазна підтримка проєкту.

Джерело: https://t.me/znua_live/201948

Новости портала «Весь Харьков»