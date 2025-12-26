Бізнес
Сегодня 10:03
Уряд США стає акціонером Intel після таємної зустрічі в Овальному кабінеті

Гендиректор Intel Ліп-Бу Тан зумів перетворити жорстку критику президента США на стратегічне партнерство. Після вимог Дональда Трампа про відставку керівника компанії, сторони провели вирішальну зустріч у Овальному кабінеті.

За результатами 40-хвилинних переговорів уряд США погодився інвестувати мільярди доларів у виробника чипів. Натомість держава отримає частку в компанії розміром майже 10%.

Ця угода фактично надала Intel статус стратегічного об’єкта, надто важливого для національної безпеки. Після оголошення про державні інвестиції вартість акцій Intel зросла на вражаючі 80%.

● “Адміністрація уклала історичну угоду з Intel для повернення виробництва напівпровідників до США”, – заявили в Білому домі.

Ліп-Бу Тан також заручився підтримкою Nvidia, отримавши ще 5 мільярдів доларів інвестицій від давнього партнера.

Попри фінансове оздоровлення, всередині галузі залишаються питання щодо технологічного майбутнього Intel. Деякі експерти сумніваються у здатності Тана повернути компанії світове лідерство у виробництві найсучасніших мікросхем. Водночас Intel продовжує масштабні скорочення персоналу для підвищення ефективності.

● “Ліп-Бу Тан активно залучений до технічних рішень та розробки дорожньої карти продуктів”, – запевнили представники компанії.

