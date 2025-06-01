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За тиждень Нацбанк продав 653 мільйонів доларів

За тиждень Нацбанк продав 653 мільйонів доларів

За тиждень з 19 по 23 травня Національний банк України продав на міжбанку 653,2 млн дол, при цьому не купував.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 19 по 23 травня Нацбанк продав на міжбанку 653,2 млн дол, що на 34,8 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк не купував валюту.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022 року.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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