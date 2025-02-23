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Збитки ЄС від першої хвилі мит президента Трампа на сталь і алюміній сягнуть 28 млрд євро

Збитки ЄС від першої хвилі мит президента Трампа на сталь і алюміній сягнуть 28 млрд євро

(Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович, якого цитує Bloomberg)

За словами поінформованих джерел журналістів, цього разу під мита потраплять у чотири рази більше європейських товарів, ніж під час перших торгівельних воєн США та Європи 2018 року. Йтиметься, зокрема, про готові вироби.

Втім, за оцінкою Шефчовича, ситуація є мінливою, і деталі та обсяг мит ще можуть змінитися.

Він оцінив першу зустріч з міністром торгівлі США Говардом Лютніком і його кандидатом на посаду торгового представника Джеймісоном Гріром як позитивну, хоча переговори щодо мит наразі не проводилися.

Зокрема, він запропонував своїм американським колегам укласти угоду про зниження мит на промислові товари, включаючи автомобілі, що є однією з давніх вимог Трампа.

Президент США Дональд Трамп планує запровадити 25% мита на сталь та 10% на алюміній з країн ЄС з 12 березня.

У ЄС у відповідь пригрозили активувати обмеження, які залишаються на паузі з часів торгівельних воєн першого президентського строку Трампа.

Зокрема, запровадити мита на бурбон, мотоцикли Harley-Davidson, джинси Levi Strauss, моторні човни тощо.

Джерело: https://t.me/znua_live/190646

Новости портала «Весь Харьков»

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