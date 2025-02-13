113 обвинувальних актів стосовно 243 осіб скерували до суду НАБУ і САП у 2024 році

Серед них – другий епізод справи «Роттердам+» (https://cutt.ly/dwGAVbqy), справа про надання найбільшої задокументованої неправомірної вигоди (http://surl.li/qciqn) в історії України, справа заволодіння електроенергією (https://cutt.ly/seUyczwI) на 716 млн грн під час воєнного стану.

Перед судом постали колишній Голова Верховного Суду, викритий на отриманні (https://cutt.ly/ZwMVl7EY) 450 тис. дол. США неправомірної вигоди, мер Сум та директор Департаменту інфраструктури міста, які вимагали (https://cutt.ly/feTCYiNS) 2,13 млн грн хабаря, а також народний депутат України, який одержав (https://cutt.ly/Qw7NaIz9) першу в історії антикорупційних органів неправомірну вигоду у криптовалюті.

▶ ️Кількість скерованих до суду проваджень стала рекордною за весь час існування НАБУ і САП.

Нагадаємо, обвинувальний акт – це документ, який ставить крапку у досудовому розслідуванні. В ньому викладаються встановлені обставини злочину та їх правова кваліфікація. Після його скерування до суду розпочинається розгляд справи.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3045

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