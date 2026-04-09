Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:34
Просмотров: 71

12 тисяч доларів за «переправу»: прикордонники ліквідували канал незаконного перетину кордону (ВІДЕО)

У ході проведення заходів з протидії незаконному перетину державного кордону, оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону виявили протиправну групу, яка налагодила схему переправлення осіб до Молдови в обхід пунктів пропуску.

У рамках відкритого кримінального провадження прикордонники затримали жителя Хмельницької області, який передав 12 тисяч доларів США співорганізатору нелегальної схеми за сприяння в незаконному перетині кордону. Пізніше охоронці кордону поблизу річки Дністер виявили та затримали організатора незаконної оборудки та ще одного його помічника, які на надувному човні мали переправити клієнта до Чернівецької області в обхід контрольних постів та доставити до державного кордону.

Під час подальшої роботи правоохоронцями були проведені санкціоновані обшуки за адресами проживання фігурантів кримінального провадження. У ході обшуків виявлено та вилучено грошові кошті, ноутбуки, мобільні телефони та іншу доказову базу. Крім цього, вилучили надувний човен та автомобіль.

Фігурантів справи затримали в порядку ст. 208 КПК України. Їм оголошено про підозри за ч. 3 ст. 332 ККУ та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Заходи проводились спільно з представниками Управління СБУ в Хмельницькій області, ГУНП в Хмельницькій області за силової підтримки спецпідрозділу «Дозор» під процесуальним керівництвом Кам’янець-Подільської окружної прокуратури.

Джерело: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Ведмежий вайб (ВІДЕО)
Сегодня 11:08    69
СБУ, Нацполіція та ОГП викрили шахрайський кол-центр, який викрадав кошти із криптогаманців українців та іноземних громадян
Сегодня 10:55    57
Після угоди США та Ірану Україна наголошує: такий самий тиск потрібен, щоб зупинити рф
Сегодня 10:26    69
СБУ та ДБР передали на фронт комплектуючі до бронетехніки ЗСУ на 20 млн грн
Сегодня 10:16    80
“Вечно пьяные, не работают”, — моральний розпад російської армії посилюється
Сегодня 09:54    80
Безпечний Великдень: правила, що рятують життя
Сегодня 09:43    86
росіянам планують обмежити міжнародні дзвінки, поки чиновники зберігають активи за кордоном
Сегодня 09:34    82
СБУ затримала агента фсб, який готував замах на одного з керівників Федерації роботодавців України
Сегодня 09:15    77
Центр фіксує активізацію російської дезінформаційної кампанії про так званий український тероризм
Сегодня 09:05    82
Корупція в закупівлях продуктів під час війни: скеровано до суду
Сегодня 08:42    99
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 