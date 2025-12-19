Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:44
Просмотров: 97

200 000 воєнних злочинів окупантів зафіксувала прокуратура України

200 000 воєнних злочинів окупантів зафіксувала прокуратура України

І це ще не всі, а лише ті, про які відомо.

200 000 воєнних злочинів окупантів зафіксувала прокуратура України

10,5 тис. злочинів колабораціонізму зареєстровано в Україні за час повномасштабної війни.

І майже 24 тис. злочинів проти нацбезпеки загалом.

Втім, як зазначають експерти, українське законодавство за колабораціонізм нечітке і не враховує сучасні міжнародні норми.

Наприклад, засудити можуть медиків чи комунальників, які працювали на окупованій території. Попри те, що вони працюють не на окупаційну адміністрацію, а на користь людей, які опинились в окупації.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/5644

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Вирок засилено: чинний директор комерційний ДП «Павлоградський хімзавод» проведе за ґратами 4 роки
Сегодня 11:04    101
Война без конечных целей?
Сегодня 10:55    107
В СЗР Украине сообщили, где зарегистрированы компании, управляющие танкерами «теневого флота» рф
Сегодня 10:34    81
"Все хорошо, мы падаем!"
Сегодня 10:25    116
Корупція як податок: російський бюджет втрачає більше, ніж отримує від ПДВ
Сегодня 10:08    99
Через три місяці росіян штрафуватимуть за «англіцизми»
Сегодня 09:57    90
В Україні цьогоріч ввели понад 450 МВт додаткових децентралізованих потужностей
Сегодня 09:47    93
Тіньовий флот кремля використовують для шпигунства і саботажу в європейських водах
Сегодня 09:26    97
Вовчанські перегони: окупанти vs дрони (ВІДЕО)
Сегодня 09:18    96
Бізнесу на Одещині компенсують витрати на резервне електроживлення
Сегодня 09:09    80
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 