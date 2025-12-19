200 000 воєнних злочинів окупантів зафіксувала прокуратура України

І це ще не всі, а лише ті, про які відомо.

10,5 тис. злочинів колабораціонізму зареєстровано в Україні за час повномасштабної війни.

І майже 24 тис. злочинів проти нацбезпеки загалом.

Втім, як зазначають експерти, українське законодавство за колабораціонізм нечітке і не враховує сучасні міжнародні норми.

Наприклад, засудити можуть медиків чи комунальників, які працювали на окупованій території. Попри те, що вони працюють не на окупаційну адміністрацію, а на користь людей, які опинились в окупації.

